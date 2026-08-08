2 वेळा जिंकलं वर्ल्ड कप, आता स्पर्धेत खेळणं कठीण; कॅरोबियन संघ सलग दुसऱ्यांदा स्पर्धेतून बाहेर
दोन वेळच्या माजी विश्वविजेत्या वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.
Published : August 8, 2026 at 3:20 PM IST
मुंबई West Indies : दोन वेळच्या माजी विश्वविजेत्या वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. हा कॅरिबियन संघ आगामी 2027 च्या वनडे विश्वचषकासाठी थेट पात्र ठरण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. आयसीसीच्या अंतिम मुदतीपर्यंत क्रमवारीत अव्वल आठमध्ये स्थान मिळवण्यात अपयशी ठरल्यामुळं, वेस्ट इंडिजला सलग दुसऱ्यांदा वनडे विश्वचषकाच्या मुख्य स्पर्धेत पोहोचण्यासाठी पात्रता फेरीत खेळावे लागेल.
🚨 AFGHANISTAN QUALIFY FOR THE 2027 WORLD CUP! 🇦🇫🏆— CreaseBuzz (@CreaseBuzz) August 8, 2026
Afghanistan have officially secured their place in the 2027 ODI World Cup. 🔥
A huge achievement for Afghan cricket! 👏🏏 pic.twitter.com/Udduvs44Wj
आयर्लंड आणि अफगाणिस्तान मालिकेवर अवलंबून होतं भवितव्य : वेस्ट इंडिजचं भवितव्य मोठ्या प्रमाणावर अफगाणिस्तान आणि आयर्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या वनडे मालिकेच्या निकालावर अवलंबून होतं. समीकरणानुसार जर आयर्लंडनं अफगाणिस्तानला 4-1 किंवा 5-0 नं हरवलं, तर भारताविरुद्धचे दोन्ही वनडे सामने जिंकून वेस्ट इंडिजला अव्वल आठमध्ये स्थान मिळवण्याची गणितीय संधी होती. मात्र, मैदानातील परिस्थिती वेस्ट इंडिजच्या बाजूनं नव्हती.
आयर्लंडला मिळवता आला नाही विजय : अफगाणिस्तान आणि आयर्लंड यांच्यातील मालिकेतील पहिला वनडे सामना पावसामुळं पूर्णपणे रद्द झाला, तर दुसऱ्या सामन्यात अफगाणिस्ताननं एकतर्फी कामगिरी करत आयर्लंडला 92 धावांनी पराभूत केलं. या विजयामुळं अफगाणिस्ताननं आयसीसी क्रमवारीत आठवं स्थान मिळवून आपलं स्थान लक्षणीयरीत्या मजबूत केलं. परिणामी, बांगलादेशच्याही मागे नवव्या स्थानावर असलेल्या वेस्ट इंडिजसाठी अव्वल आठ संघांमध्ये स्थान मिळवण्याचे कोणतेही मार्ग उरले नाहीत.
🚨 AFGHANISTAN HAVE QUALIFIED FOR THE 2027 WORLD CUP. 🚨 pic.twitter.com/v5QKIVEi0a— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 8, 2026
2023 च्या विश्वचषक स्पर्धेतूनही होते बाहेर : सतत घसरत असलेल्या कामगिरीमुळं वेस्ट इंडिज संघ 2023 वनडे विश्वचषक स्पर्धेच्या पात्रता फेरीतच बाहेर पडला आणि आपल्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्य विश्वचषकातील स्थान गमावलं. आता दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित होणाऱ्या 2027 विश्वचषक स्पर्धेत स्थान मिळवण्यासाठी, या कॅरिबियन संघाला पुन्हा एकदा पात्रता फेरीच्या कठीण आव्हानाला सामोरं जावं लागणार आहे.
हेही वाचा :