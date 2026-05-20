बांगलादेशकडून पाकिस्तानचा पराभव; टीम इंडिया मोठा झटका
मायदेशात पाकिस्तान क्रिकेट संघाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत बांगलादेशनं मिळवलेल्या 2-0 अशा निर्भेळ विजयामुळं भारतीय क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे.
Published : May 20, 2026 at 5:07 PM IST
मुंबई BAN vs PAK Test : मायदेशात पाकिस्तान क्रिकेट संघाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत बांगलादेशनं मिळवलेल्या 2-0 अशा निर्भेळ विजयामुळं भारतीय क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघ जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या क्रमवारीत सहाव्या स्थानावर घसरला आहे. दुसऱ्या कसोटीत बांगलादेशनं पाकिस्तानचा 78 धावांनी पराभव केला, तर त्यापूर्वी मिरपूर इथं झालेली पहिली कसोटी 104 धावांनी मोठ्या फरकानं जिंकली होती. यामुळं आयसीसी डब्ल्यूटीसीच्या क्रमवारीत भारताला मागे टाकण्यात संघाला मदत झाली आहे.
बांग्लादेशचे 58 टक्के गुण वाढले : बांग्लादेशनं चार कसोटी सामन्यांत दोन विजय, एक पराभव आणि एक बरोबरीसह 58.33 टक्के गुण मिळवले आहेत, तर भारतानं नऊ कसोटी सामन्यांत चार विजय, तितकेच पराभव आणि एक बरोबरीसह 48.15 टक्के गुण मिळवले आहेत. पहिल्या दोन जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेला भारत आता आशियाई क्रमवारीत पाकिस्तानच्या वर आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघानं यावर्षी अद्याप एकही कसोटी सामना खेळलेला नाही.
Big changes on the ICC World Test Championship standings following Bangladesh's impressive #WTC27 series sweep over Pakistan 👀https://t.co/CKIIVWwQvx— ICC (@ICC) May 20, 2026
भारताचे किती सामने बाकी : भारत 6 जूनपासून अफगाणिस्तानविरुद्ध एकच कसोटी सामना खेळणार आहे, परंतु तो जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा भाग नाही. भारतीय संघ या वर्षाच्या उत्तरार्धात श्रीलंका आणि न्यूझीलंडचा दौरा करणार असून, प्रत्येक ठिकाणी दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. यानंतर 2027 मध्ये मायदेशात त्यांचा सामना ऑस्ट्रेलियाशी होईल. भारतानं मायदेशातील कसोटी मालिका दक्षिण आफ्रिकेकडून 0-2 नं गमावली, तसंच इंग्लंडमध्येही दोन सामने गमावले. गिलच्या नेतृत्वाखालील संघानं इंग्लंडमधील पाच सामन्यांची मालिका 2-2 अशी बरोबरीत सोडवली.
गुणतालिकेची स्थिती काय : डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत संघांची क्रमवारी गुणांवरुन नव्हे, तर टक्केवारीच्या गुणांवरुन ठरवली जाते. 2025-2027 च्या चक्रात बांगलादेशचे 28 गुण आहेत, तर भारताचे 52 गुण आहेत. दुसऱ्या कसोटीत 437 धावांचं लक्ष्य गाठताना पाकिस्तानचा संघ 358 धावांवर सर्वबाद झाला. सध्याच्या डब्ल्यूटीसी चक्रात एक विजय आणि तीन पराभवांसह पाकिस्तान आठव्या क्रमांकावर आहे. सध्याच्या चक्रात ऑस्ट्रेलियानं आतापर्यंत खेळलेल्या आठ कसोटी सामन्यांपैकी सात जिंकले असून एक गमावला आहे. ते 87.50 टक्केवारीच्या गुणांसह डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत अव्वल स्थानी कायम आहेत. तीन कसोटी सामन्यांत दोन विजय आणि एक बरोबरीसह 77.78 गुण मिळवून न्यूझीलंड दुसऱ्या स्थानी आहे.
