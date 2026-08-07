टीम इंडियाला मोठा धक्का, कर्णधार शुभमन गिलला दुखापत; सराव सामना कुठं पाहायचा लाईव्ह?
श्रीलंका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय क्रिकेट संघ श्रीलंका इलेव्हनविरुद्ध सराव सामना खेळत आहे.
Published : August 7, 2026 at 11:12 AM IST
कोलंबो India vs Sri Lanka XI Match : श्रीलंका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय क्रिकेट संघ श्रीलंका इलेव्हनविरुद्ध सराव सामना खेळत आहे. हा सामना आज, 7 ऑगस्ट रोजी सुरु होत आहे. श्रीलंका इलेव्हनविरुद्धच्या या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. नियमित कर्णधार शुभमन गिल दुखापतीमुळं संघाचं नेतृत्व करणार नाही. त्याच्या जागी केएल राहुलनं कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. तो या सराव सामन्याच्या पहिल्या दिवशी मैदानात उतरणार नाही.
गिलच्या दुखापतीबाबत बीसीसीआयनं दिली माहिती : बीसीसीआयनं शुभमन गिलच्या दुखापतीबाबत माहिती देताना सांगितलं की, भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलला गुरुवारी सरावादरम्यान उजव्या हाताला दुखापत झाली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून, तो श्रीलंका इलेव्हनविरुद्धच्या सराव सामन्याच्या पहिल्या दिवशी मैदानात उतरणार नाही. बीसीसीआयचे वैद्यकीय पथक सध्या त्याच्या दुखापतीवर लक्ष ठेवून आहे. गिलच्या अनुपस्थितीत केएल राहुल संघाचं नेतृत्व करेल. गिल या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी मैदानात उतरेल की नाही हे पाहणं बाकी आहे.
Update: Captain Shubman Gill sustained an impact injury to his right ring finger during India's practice on Thursday. As a precautionary measure, he will not take the field on Day 1 of the warm-up game against SLC XI. The BCCI Medical Team is monitoring his progress.— BCCI (@BCCI) August 7, 2026
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दुखापतींमुळं भारतीय संघाची चिंता वाढली : श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाची चिंता दुखापतींमुळं वाढली आहे. वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह दुखापतीमुळं कसोटी मालिकेत खेळू शकणार नाही, त्यामुळं आता वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी मोहम्मद सिराजवर असेल. साई सुदर्शनही दुखापतीतून सावरत असून बंगळूरुमध्ये उपचार घेत आहे. हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी आणि वॉशिंग्टन सुंदर हे देखील दुखापतींमुळं संपूर्ण मालिकेतून बाहेर झाले आहेत. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिली कसोटी 15 ऑगस्ट रोजी गॉल इथं सुरु होईल. कसोटीपूर्वीचा सराव सामना भारतीय खेळाडूंना हवामान आणि खेळपट्टीची परिस्थिती समजून घेण्याची चांगली संधी देईल.
सराव सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : भारत आणि श्रीलंका इलेव्हन यांच्यातील सराव सामना 7 ऑगस्ट ते 9 ऑगस्ट दरम्यान खेळला जाईल. हा सामना कोलंबो येथील एनसीसी मैदानावर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:00 वाजता सुरु होईल. या सराव सामन्याचं थेट प्रक्षेपण सोनी लिव्ह ॲपवर उपलब्ध असेल. तसंच, हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या विविध टीव्ही चॅनेलवर थेट प्रसारित केला जाईल.
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