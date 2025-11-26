ETV Bharat / sports

टीम इंडियाच्या पराभवाचा पाकिस्तानला मोठा फायदा; WTC पॉइंट्स टेबलमध्ये 440 व्होल्टचा झटका

या पराभवानंतर टीम इंडियाला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप पॉइंट्स टेबलमध्ये आणखी नुकसान झालं आहे. दरम्यान, पाकिस्तान न खेळताही फायदा मिळवत असल्याचं दिसून येत आहे.

WTC Point Table Update
WTC पॉइंट्स टेबलमध्ये 440 व्होल्टचा झटका (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 1:24 PM IST

1 Min Read
गुवाहाटी WTC Point Table Update : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात झालेल्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना टीम इंडियानं गमावला आहे. दोन सामन्यांच्या मालिकेत भारतीय क्रिकेट संघाचा व्हाईटवॉश झाला आहे. यासह, जागतिक कसोटी अजिंक्यपद गुणतालिकेत भारतीय संघाचं स्थानही खालावलं आहे. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ अव्वल स्थानावर कायम आहे.

गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानावर : नवीनतम जागतिक कसोटी अजिंक्यपद गुणतालिकेबाबत, ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानावर आहे. संघानं आतापर्यंत एकही सामना गमावलेला नाही. ऑस्ट्रेलियानं जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या या हंगामात चार सामने खेळले आहेत, चारही जिंकले आहेत आणि त्यांचा पीसीटी 100 आहे. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेनं आतापर्यंत चार सामने खेळले आहेत, ज्यात तीन जिंकले आहेत आणि फक्त एकच पराभव पत्करला आहे. संघाचा पीसीटी सध्या 75 आहे.

श्रीलंका तिसऱ्या स्थानावर : दरम्यान, श्रीलंकेचा संघ गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहे. श्रीलंकेनं आतापर्यंत वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये दोन सामने खेळले आहेत, त्यापैकी एक जिंकला आणि दुसरा अनिर्णित राहिला. संघाचा पीसीटी सध्या 66.67 आहे. पाकिस्तानचा पीसीटी चौथ्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्ताननं आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत, एक जिंकला आणि दुसरा हरला. पाकिस्तानचा पीसीटी 50 आहे.

भारतीय संघाची पाचव्या स्थानावर घसरण : या सामन्यापूर्वी भारतीय संघ चौथ्या क्रमांकावर होता. या सामन्यात पराभव झाल्यानंतर संघ पाचव्या क्रमांकावर घसरला आहे. भारतीय संघाने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये आतापर्यंत नऊ सामने खेळले आहेत. त्यापैकी संघानं चार जिंकले आहेत आणि चार गमावले आहेत, तर एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. या सामन्यापूर्वी भारताचा पीसीटी 54.17 होता, तो आता 48.15 वर घसरला आहे. टीम इंडियासाठी एकमेव दिलासा म्हणजे त्यांना लवकरच कोणतेही टेस्ट सामने खेळावे लागणार नाहीत. यामुळं पराभवाची मालिका नक्कीच थांबेल. दरम्यान, इतर संघांच्या कामगिरीनुसार टीम इंडियाची स्थिती बदलत राहील.

