IPL 2027 पूर्वी CSK ला मोठा धक्का; मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग संघापासून वेगळे
आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी फ्रँचायझींपैकी एक असलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सला आगामी हंगामापूर्वी मोठा धक्का बसला आहे.
Published : July 13, 2026 at 2:27 PM IST
Stephen Fleming : आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी फ्रँचायझींपैकी एक असलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सला आगामी हंगामापूर्वी मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या 18 वर्षांपासून सीएसकेचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले स्टीफन फ्लेमिंग यांनी आगामी हंगामापूर्वी संघ सोडला आहे. पुढील आयपीएल हंगामापासून ते या भूमिकेत दिसणार नाहीत. स्टीफन फ्लेमिंग आणि चेन्नई सुपर किंग्स (CKS) यांच्यातील 18 वर्षांचा संबंध आता संपुष्टात आला आहे. फ्रँचायझी आणि संघाचे मुख्य प्रशिक्षक फ्लेमिंग यांनी परस्पर संमतीनं वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. चेन्नई सुपर किंग्सनं आतापर्यंत पाच वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 13, 2026
The Super Kings and Head Coach Stephen Fleming have mutually decided to part ways.
Together, we shared one of the most successful and enduring partnerships in IPL history. The legacy you've built will continue to inspire us.
With immense respect and… pic.twitter.com/qjvb4oZUuU
फ्लेमिंग यांच्या कार्यकाळात सीएसके पाच वेळा आयपीएल चॅम्पियन : स्टीफन फ्लेमिंग 2008 मध्ये आयपीएलच्या पहिल्याच हंगामात खेळाडू म्हणून चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) मध्ये सामील झाले. मात्र, पुढच्याच वर्षी, 2009 मध्ये, त्यांची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली. तेव्हापासून 2026 पर्यंत, फ्लेमिंग आणि महेंद्रसिंग धोनी या जोडीनं चेन्नई संघाला अनेक यश मिळवून दिलं. फ्लेमिंगच्या प्रशिक्षणाच्या कार्यकाळात, चेन्नईनं पाच वेळा आयपीएल ट्रॉफी आणि दोन वेळा चॅम्पियन्स लीग टी-20 चं विजेतेपद पटकावलं. फ्लेमिंगच्या नेतृत्वाखाली, चेन्नई सुपर किंग्स आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात बलाढ्य आणि विश्वासार्ह संघांपैकी एक बनला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, संघानं विक्रमी 12 वेळा प्लेऑफमध्ये (अव्वल चार) प्रवेश केला आणि 10 वेळा आयपीएलच्या अंतिम सामन्यात खेळला.
स्टीफन फ्लेमिंग काय म्हणाले : सीएसकेसोबत संबंध तोडताना स्टीफन फ्लेमिंग म्हणाले, "क्रीडाविश्वात 18 वर्षे हा खूप मोठा काळ आहे आणि मी अनेक आठवणी घेऊन जात आहे. चेन्नई सुपर किंग्ससोबतचा माझा काळ माझ्या प्रशिक्षण कारकिर्दीतील सर्वोत्तम आणि सर्वात सन्माननीय होता. आम्ही एकत्र मिळून जे काही मिळवलं आहे, त्याचा मला खूप अभिमान आहे."
गेल्या काही वर्षांपासून सीएसकेची कामगिरी खराब : चेन्नईनं आपली शेवटची आयपीएल ट्रॉफी 2023 मध्ये जिंकली. त्याच्या एक वर्ष आधी, 2022 मध्ये, संघ नवव्या स्थानावर राहिला होता. 2023 नंतर, संघाच्या कामगिरीत सातत्यानं घसरण झाली. 2024 मध्ये संघ पाचव्या स्थानी राहिला आणि 2025 मध्ये गुणतालिकेत शेवटच्या स्थानी राहिला. या वर्षी, 2026 मध्ये, संघाची कामगिरी खराब राहिली आणि संघ आठव्या स्थानी राहिला. गेल्या तीन हंगामांमध्ये, सीएसकेला एकदाही प्लेऑफमध्ये पोहोचता आलं नाही.
फ्लेमिंगनं इतर लीगमध्येही केलं सुपर किंग्स फ्रँचायझीसाठी काम : आयपीएल व्यतिरिक्त, फ्लेमिंगनं इतर परदेशी लीगमध्ये (दक्षिण आफ्रिकेची SA20 आणि यूएस MLC) सुपर किंग्स फ्रँचायझीला प्रशिक्षण दिलं आहे. त्याच्या कार्यकाळात SA20 जोबर्ग सुपर किंग्स चार वेळा प्लेऑफमध्ये पोहोचला, पण कधीही अंतिम फेरीत पोहोचू शकला नाही. MLC चा टेक्सास सुपर किंग्स संघही पहिल्या तीन हंगामांमध्ये प्लेऑफमध्ये पोहोचला होता, पण अंतिम फेरीत पोहोचण्यात अपयशी ठरला. 2026 मध्ये यूएस लीगमध्ये टेक्सास संघ शेवटच्या स्थानी राहिला, आणि हा फ्लेमिंगचा सुपर किंग्स परिवारासोबतचा शेवटचा कार्यकाळ ठरला.
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