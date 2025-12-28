क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचं ₹600000000 नुकसान; MCG वर 'बॉक्सिंग डे' कसोटी गमावल्यानंतर डबल धक्का
2025-26 च्या अॅशेस मालिकेतील चौथी कसोटी फक्त दोन दिवसांत संपली. सामना फक्त दोन दिवसांत संपल्यानं क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला मोठं नुकसान होऊ शकतं.
Published : December 28, 2025 at 7:29 AM IST
मेलबर्न Cricket Australia : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या प्रतिष्ठित अॅशेस मालिकेतील चौथा कसोटी सामना मेलबर्न इथं दोन दिवसांत संपला. बॉक्सिंग डे, 26 डिसेंबर रोजी सुरु झालेल्या या सामन्यात पहिल्याच दिवशी 20 विकेट्स पडल्या. त्यानंतर, खेळाच्या दुसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडसमोर 175 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, जे त्यांनी लंचनंतर सहा विकेट्स गमावून पूर्ण केलं. अवघ्या दोन दिवसांत सामना पूर्ण झाल्यानं मेलबर्नच्या खेळपट्टीवर आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियावर जगभरातून टीका होत आहे.
England pull off a stunning comeback to take their first Test win in Melbourne since 2010 🤩#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/SEp6T1bevk pic.twitter.com/uYMR8idGyb— ICC (@ICC) December 27, 2025
ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का : खेळपट्टीमुळं झालेल्या टीकेव्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलियाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. स्काय स्पोर्ट्सच्या अहवालानुसार, सामना दोन दिवसांत पूर्ण झाल्यानं क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचं (CA) अंदाजे ₹60 कोटींचं नुकसान होईल. हे नुकसान तिकीट विक्री, प्रसारण आणि जाहिरातींच्या उत्पन्नातून होईल. मेलबर्नपूर्वी, पर्थमधील अवघ्या दोन दिवसांत संपलेल्या सामन्यामुळंही ऑस्ट्रेलियालाही मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं.
🚨 FINANCIAL SETBACK 🚨— Akaran.A (@Akaran_1) December 27, 2025
- Cricket Australia is likely to incur a ₹60.59 crore loss due to the early finish of the Boxing Day Test. 💰 (Sky Sports) #Ashes2025 #BoxingDayTest pic.twitter.com/slilLEh5BT
कसोटीच्या पहिल्या दिवशी विक्रमी उपस्थिती : अहवालांनुसार, बॉक्सिंग डे सामन्याच्या पहिल्या दिवशी अधिकृत उपस्थिती 94,199 होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवसाची उपस्थिती 92,045 होती. त्यातच सीएनं आधीच जाहीर केलं होतं की तिसऱ्या दिवसाची तिकिटं विकली गेली आहेत. चौथ्या दिवसाच्या तिकिटांचीही जोरदार मागणी होती. मात्र सामना लवकर संपल्यामुळं, सीएला सर्व तिकिटं परत करावी लागली, ज्यामुळं बोर्डाला कोणताही महसूल मिळाला नाही.
Cricket Australia likely to face a financial loss of 60.59cr INR due to early finish of the Boxing Day Test match. (Sky Sports). pic.twitter.com/bSk1tZwa2i— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 27, 2025
14 वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियात इंग्लंडचा विजय : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बॉक्सिंग डे कसोटीतील विजयासह, इंग्लंडनं 14 वर्षांचा विजयाचा दुष्काळ संपवला. इंग्लंडनं जानेवारी 2011 मध्ये ऑस्ट्रेलियाला घरच्या मैदानावर शेवटचा पराभव केला होता. त्यानंतर 14 वर्षांत इंग्लंडला कसोटी विजयासाठी 18 सामने वाट पहावी लागली. शिवाय, 2010 नंतर पहिल्यांदाच बॉक्सिंग डे कसोटीत इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियाला हरवलं.
सामन्यात काय झालं : सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, इंग्लंडनं नाणेफेक जिंकली आणि ऑस्ट्रेलियाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. प्रथम फलंदाजी करताना यजमानांनी त्यांच्या पहिल्या डावात 152 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, इंग्लंडलाही फक्त 110 धावांवर रोखण्यात कांगारुंना यश आलं. यामुळं ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या डावात 42 धावांची आघाडी मिळाली, परंतु कांगारुंना दुसऱ्या डावात फक्त 132 धावा करता आल्या, ज्यामुळं इंग्लंडला चौथ्या डावात 175 धावांचे लक्ष्य मिळालं जे त्यांनी 6 विकेटच्या मोबदल्यात गाठलं.
