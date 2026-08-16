ETV Bharat / sports

ऐतिहासिक! बांगलादेशनं लिहिली नवीन 'डार्विन थेरी'; कांगारुंना घरच्या मैदानावर लोळवलं

ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश यांच्यात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका सुरु आहे. यातील पहिल्या सामन्यात पाहुण्या बांगलादेशनं दणदणीत विजय मिळवला.

BAN Beat AUS in Test
बांगलादेशनं लिहिली नवीन 'डार्विन थेरी' (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डार्विन BAN Beat AUS in Test : नाझमुल हुसेन शांतोच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश क्रिकेट संघानं पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाला त्याच्याच घरच्या मैदानावर कसोटी सामन्यात पराभूत करण्यात यश मिळवलं आहे. डार्विन स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या पहिल्या सामन्याच्या चौथ्या दिवशी, ऑस्ट्रेलियन संघाचा दुसरा डाव 284 धावांवर आटोपला, यानंतर बांगलादेशला चौथ्या डावात विजयासाठी केवळ 57 धावांचं लक्ष्य मिळालं आणि त्यांनी एक गडी गमावून ते पूर्ण केले. या सामन्यात बांगलादेशच्या विजयाचा सर्वात मोठा नायक 26 वर्षीय वेगवान गोलंदाज हसन महमूद होता, ज्यानं पहिल्या डावात 6 बळी घेतले आणि दुसऱ्या डावात तीन बळी मिळवण्यात यश मिळवलं.

दुसऱ्यांदा कांगारुंचा पराभव : यासह बांगलादेशनं कसोटी क्रिकेटमध्ये केवळ दुसऱ्यांदा ऑस्ट्रेलियाचा पराभव केला आहे. विशेष म्हणजे हा विजय ऑस्ट्रेलियात मिळवल्यानं त्याला अधिकच महत्त्व प्राप्त झालं आहे. यापुर्वी बांगलादेशनं 2017 साली मिरपूर कसोटीत 20 धावांनी कांगारुंना पराभूत केलं होतं. पहिल्या दिवशी यजमान ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या पहिल्या डावात 198 धावांवर बाद केल्यानंतर, बांगलादेशच्या फलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत आपल्या पहिल्या डावात 436 धावा उभारल्या. यामुळं बांगलादेशला पहिल्या डावात 228 धावांची भक्कम आघाडी मिळाली. बांगलादेशसाठी सलामीवीर फलंदाज तन्झिद हसन तमीमनं शानदार 101 धावा केल्या होत्या यानंतर दुसऱ्या डावात कॅमेरुन ग्रिनच्या 104 धावांच्या बळावर कांगारुंना 248 धावा करत नाममात्र 56 धावांची आघाडी घेतली. पाहुण्या बांगलादेशनं हे माफक लक्ष्य एका विकेटच्या मोबदल्यात पूर्ण करत नवा इतिहास रचला.

कॅमेरॉन ग्रीनचं शतक व्यर्थ : ऑस्ट्रेलियाच्या दुसऱ्या डावात कॅमेरॉन ग्रीननं झुंजार शतक झळकावलं. ग्रीन 104 धावांवर बाद झाला. ग्रीनच्या शतकामुळं ऑस्ट्रेलियाला डावानं पराभव टाळता आला. दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलियाची आघाडीची फळीही सपशेल अपयशी ठरली. ग्रीन व्यतिरिक्त, स्टीव्ह स्मिथ (44) आणि ॲलेक्स कॅरी (30) यांनीही प्रभावी खेळी केली. इतकंच नाही, तर संपूर्ण संघाला बांगलादेशी गोलंदाजांसमोर संघर्ष करावा लागला. ऑस्ट्रेलियानं आपल्या दुसऱ्या डावात 284 धावा करुन 228 धावांची आघाडी पुसून काढली.

पहिल्या डावात बांगलादेशकडे 228 धावांची भक्कम आघाडी : बांग्लादेशच्या संघानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यामुळंच बांगलादेशनं पहिल्या डावात 228 धावांची आघाडी घेतली. प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियानं आपल्या पहिल्या डावात 198 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात बांगलादेशनं 426 धावा केल्या. या डावात तंजीद हसननं बांगलादेशसाठी 101 धावा केल्या. कर्णधार नाझमुल हसन शांतोनं 84 धावा केल्या, तर मेहिदी हसन मिराजनं 65 आणि मोमिनुल हकनं 49 धावांचं योगदान दिलं. जोश हेझलवूडनं ऑस्ट्रेलियासाठी सहा बळी घेतले.

बांग्लादेशसाठी हसन आणि मिराजची दमदार कामगिरी : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बांगलादेशसाठी हसन महमूद आणि मेहिदी हसन मिराज हे उत्कृष्ट खेळाडू ठरले. हसन महमूदनं दोन्ही डावांत मिळून नऊ बळी घेतले. हसननं पहिल्या डावात सहा ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना बाद केलं. त्यानं दुसऱ्या डावात शतकवीर कॅमेरॉन ग्रीनसह तीन बळी घेतले. दरम्यान, पहिल्या डावात एकही बळी न घेतलेल्या मिराजनं दुसऱ्या डावात पाच बळी घेतले. तस्किन अहमद आणि तैजुल इस्लाम यांनीही संघासाठी महत्त्वपूर्ण यश मिळवले. ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना आता 22 ऑगस्टपासून मकाऊ इथं खेळवली जाईल.

हेही वाचा :

  1. फिफा विश्वचषक विजेत्या स्पेनचा क्रिकेटमध्ये जबरदस्त कारनामा; पाच वेळच्या विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला
  2. IND vs SL: स्वातंत्र्यदिनी शतक झळकावणारा देवदत्त ठरला दुसरा भारतीय; पहिल्यांदा कोणी केला होता कारनामा?
  3. 1932 ते 2026... भारतीय संघाचा कसोटीत ऐतिहासिक प्रवास! गॉलमध्ये लिहिला नवा इतिहास

TAGGED:

BAN BEAT AUS IN TEST
BIG BLOW FOR AUSTRALIA
BANGLADESH BEAT AUSTRALIA
BAN BEAT AUS BY 9 WICKETS
BAN BEAT AUS IN TEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.