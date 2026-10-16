दिग्गज गोलंदाजाला 4 वर्षांनंतर टीममध्ये बोलावलं! निर्णायक सामन्यापूर्वी BCCI नं बदलला संघ
भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील टी-20 मालिकेच्या अंतिम सामन्यासाठी भुवनेश्वर कुमारचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला आहे.
Published : October 16, 2026 at 2:35 PM IST
मुंबई Bhuvneshwar Kumar : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या टी-20 मालिकेतील अंतिम आणि निर्णायक सामना 17 ऑक्टोबर रोजी बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यापूर्वी भारतीय संघात मोठा बदल झाला आहे. मालिकेतील पाचव्या आणि अंतिम सामन्यासाठी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारचं भारतीय संघात पुनरागमन झालं आहे. अर्शदीप सिंगच्या दुखापतीनंतर भुवनेश्वर कुमारचा संघात समावेश करण्यात आला आहे.
भुवनेश्वर कुमार 4 वर्षांनंतर भारतीय संघात : बीसीसीआयनं जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, हैदराबादमध्ये खेळल्या गेलेल्या चौथ्या टी-20 सामन्यादरम्यान गोलंदाजी करताना अर्शदीप सिंगला खांद्याला दुखापत झाली. त्याची दुखापत लक्षात घेऊन भुवनेश्वरचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, तो अंतिम टी-20 सामन्यात खेळणार की नाही, याचा अंतिम निर्णय सामन्याच्या अगदी आधी त्याच्या तंदुरुस्ती आणि दुखापतीतून सावरण्यावर अवलंबून असेल.
🚨 News 🚨 Arshdeep Singh sustains blow to bowling shoulder; Bhuvneshwar Kumar added to #TeamIndia’s squad for the Bengaluru T20I. More Details ▶️ https://t.co/i18NeqDLrU #INDvWI | @mflone_— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
भारतीय संघाचं गोलंदाजी आक्रमण अधिक मजबूत : अनुभवी गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारच्या समावेशामुळं संघाचं गोलंदाजी आक्रमण आणखी मजबूत होईल. भुवनेश्वर त्याच्या स्विंग गोलंदाजीसाठी आणि अखेरच्या षटकांमध्ये अचूक गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. बंगळूरची खेळपट्टी साधारणपणे फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते, त्यामुळं भुवनेश्वरचा अनुभव संघासाठी खूप उपयुक्त ठरु शकतो. भुवनेश्वर भारतासाठी शेवटचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना चार वर्षांपूर्वी खेळला होता. वेस्ट इंडिज मालिकेनंतर, तो न्यूझीलंड दौऱ्यावरील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतही खेळताना दिसेल.
2022 मध्ये खेळला होता शेवटचा सामना : 36 वर्षीय भुवनेश्वर कुमारनं आपला शेवटचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी नेपियरमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता. तेव्हापासून तो भारतीय संघाच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय संघातून बाहेर आहे. आता, वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या बंगळूरु टी-20 सामन्यासाठी त्याच्या पुनरागमनाच्या चर्चेमुळं, या अनुभवी वेगवान गोलंदाजाकडे पुन्हा एकदा सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी भुवनेश्वर आधीच संघात आहे. आयपीएल 2026 भुवनेश्वरसाठी विशेषतः यशस्वी ठरली, ज्यात त्यानं 7.95 च्या इकॉनॉमीनं 28 बळी घेतले.
टी-20 मालिका सध्या बरोबरीत : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी-20 मालिका सध्या 2-2 अशी बरोबरीत आहे. मालिकेतील पहिला सामना लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर खेळला गेला, ज्यात भारतानं 8 गडी राखून विजय मिळवत 1-0 अशी आघाडी घेतली. रांची इथं खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या सामन्यात, वेस्ट इंडिजनं 250 धावांचं मोठं लक्ष्य गाठून मालिका बरोबरीत आणली. तिसरा सामना इंदौरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळला गेला, ज्यात भारतानं 14 धावांनी विजय मिळवला. यानंतर, हैदराबादमध्ये झालेल्या चौथ्या सामन्यात वेस्ट इंडिजनं भारताला 24 धावांनी पराभूत केलं, ज्यामुळं मालिका 2-2 अशी बरोबरीत आली. आता, तिसऱ्या सामन्यात दोन्ही संघ मालिका जिंकण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरतील.
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