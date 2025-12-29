ETV Bharat / sports

4 ओव्हरमध्ये घेतल्या 8 विकेट; 22 वर्षीय गोलंदाजानं केला विश्वविक्रम

सोनम येशेनं म्यानमारविरुद्धच्या टी-20 सामन्यात भूतानकडून शानदार गोलंदाजी केली आणि संघासाठी सर्वात मोठी हिरो असल्याचं सिद्ध केलं आणि एकट्यानं संघाला विजय मिळवून दिला.

Best Bowling Figures in T20I
4 ओव्हरमध्ये घेतल्या 8 विकेट (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 3:29 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली Best Bowling Figures in T20I : क्रिकेटचा खेळ हळूहळू जगभरात पसरत आहे. अधिकाधिक क्रिकेट सामने खेळले जात आहेत, ज्यामुळं दररोज नवीन विक्रम मोडले जात आहेत. भूतान आणि म्यानमार यांच्यात एक टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना खेळला गेला, ज्यामध्ये भूताननं 82 धावांनी विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करताना भूताननं 127 धावा केल्या. त्यानंतर म्यानमारचा संघ फक्त 45 धावांवर बाद झाला. भूतानकडून सोनम येशेनं शानदार गोलंदाजी केली आणि सामन्यात एकूण 8 विकेट्स घेतल्या.

भूतानच्या सोनम येशेनं घेतल्या 8 विकेट्स : 22 वर्षीय सोनम येशेनं म्यानमारविरुद्धच्या टी-20 सामन्यात चार षटकांत 7 धावा देत 8 विकेट्स घेतल्या. त्याची गोलंदाजी म्यानमारच्या फलंदाजांसाठी कठीण ठरली. तो टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज बनला आणि एक नवीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. सोनम येशेच्या आधी, पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात फक्त दोन गोलंदाजांनी प्रत्येकी सात विकेट्स घेतल्या होत्या. 2023 मध्ये चीनविरुद्धच्या टी-20 सामन्यात मलेशियाच्या सयाजरुल इद्रुसनं सात विकेट्स घेतल्या. तर बहरीनच्या अली दाऊदनं भूतानविरुद्धच्या टी-20 सामन्यात सात विकेट्स घेतल्या. आता, सोनमनं उल्लेखनीय कामगिरी करून या दोन्ही गोलंदाजांना मागे टाकलं आहे.

भूतानकडून नामगांग चेजेचं अर्धशतक : भूतानकडून नामगांग चेजेनं सामन्यात चांगली फलंदाजी केली. त्यानं 45 चेंडूत पाच चौकार आणि एका षटकारासह एकूण 50 धावा केल्या. नंतर नामगाय थिनलेनं 22 चेंडूत 27 धावांचं योगदान दिलं. ताशी दोरजीनं 17 धावा केल्या. या खेळाडूंमुळंच भूताननं निर्धारित 20 षटकांत 127 धावा केल्या. म्यानमारच्या फक्त दोन फलंदाजांनी दुहेरी आकडा गाठता आला. म्यानमारच्या इतर कोणत्याही फलंदाजानं चांगली कामगिरी केली नाही आणि संघ फक्त 45 धावांवरच संपुष्टात आला. हेट लिन ओनं 12 धावा केल्या आणि प्या फ्यो वाईनं 10 धावा केल्या. या दोन खेळाडूंशिवाय, उर्वरित फलंदाज दुहेरी आकडी गाठण्यात अपयशी ठरले. सोनम येशेच्या गोलंदाजीसमोर म्यानमारचे फलंदाज टिकू शकले नाहीत.

BEST BOWLING FIGURES IN T20I

