वैद्यकीय महाविद्यालयाचं मैदान नव्हे तर क्रिकेटपटूंची खाण; आतापर्यंत जितेश शर्मासारख्या अनेक क्रिकेटपटूंना घडवलं
अमरावतीतील संत गजानन क्रिकेट अकॅडमीच्या वतीनं ग्रामीण भागातील खेळाडूंना प्रशिक्षण दिलं जातं. या अकॅडमीतून विदर्भाच्या संघात अनेक मुला-मुलींना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली.
Published : December 7, 2025 at 5:15 PM IST
अमरावती National Level Cricketers from Amravati : विदर्भ क्रिकेट संघात प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीसपेक्षा अधिक खेळाडूंसह राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत चमकणाऱ्या खेळाडूंना तयार करणाऱ्या संत गजानन क्रिकेट अकॅडमीची प्रशिक्षणाची व्यवस्था अमरावती शहरात श्री शिवाजी शिक्षण संस्था संचालित डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या क्रिकेट मैदानांवर उपलब्ध आहे. अत्याधुनिक सुविधांद्वारे याठिकाणी क्रिकेटर घडविले जात असून येथील सुविधा आणि यशस्वी खेळाडूंसंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
विदर्भात सर्वाधिक खेळाडू देणारी अकॅडमी : श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या सहकार्यानं संत गजानन क्रिकेट अकॅडमीच्या वतीनं अमरावती शहरास लगतच्या ग्रामीण भागातील खेळाडूंना या मैदानावर प्रशिक्षण दिलं जातं. विशेष म्हणजे या अकॅडमीतून विदर्भाच्या संघात आजवर 30 पेक्षा अधिक मुला-मुलींना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. विद्यापीठ स्तरावर या अकॅडमीचे 150 हून अधिक खेळाडू चमकले. भारतीय संघात या अकॅडमीतून तयार झालेल्या भारती फुलामाळीनं इंग्लंड विरुद्धच्या सामन्यात भारताचं प्रतिनिधित्व केलं. तसंच भारतीय संघात असणारा तडाखेबाज फलंदाज जितेश शर्मा देखील याच मैदानावर तयार झाल्याचं गजानन अकॅडमीचे संचालक आणि प्रशिक्षक संदीप गावंडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
भारती फुलमाळीनं उंचावलं अकॅडमीचं नाव : नुकत्याच झालेल्या डब्ल्यूपीएल लिलावात डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या क्रिकेट मैदानावर तयार झालेली भारती फुलमाळीला गुजरात जायेंट्सनं तब्बल सत्तर लाखात खरेदी केलं. विदर्भातून निवडली गेलेली भारती ही एकमेव खेळाडू असल्यानं हा आमच्या महाविद्यालयासाठी आणि संत गजानन अकॅडमीसाठी अभिमानाची बाब आहे, असं डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविताल्याचे अधिष्ठाता डॉ. अनिल देशमुख म्हणाले.
कशी आहे खेळाडूंसाठी सुविधा :
- रोज सकाळी 7 ते 9 आणि सायंकाळी 4 ते 7 पर्यंत सराव
- मुला मुलींसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण, स्पर्धा आणि नियमित सामने.
- 75 मीटरचं हिरवंगार मैदान.
- 5 सेंटर पीचेस.
- बॉक्स नेटसह 20 टर्फ पीचेस.
- 9 सिमेंट पीचेस
- पावसाळ्यात सरावा करिता पाच इंडोर पिचेस.
- आधुनिक बॉलिंग मशीन
- अनुभवी प्रशिक्षक
- स्पर्धेची मिळते संधी
सुविधांमुळं खेळाचा विकास : या ठिकाणी बॉलिंग मशीनसह वीस पिचेसपर्यंत आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. सतत चालणारे सामने आणि स्पर्धांमध्ये खेळण्याची संधी मिळते. इतर ठिकाणी जाऊन तिथला अनुभव देखील घेता येतो. यासर्व सुविधांमुळं आमच्यासह सर्वांचा खेळाचा विकास होतो आहे, असं या मैदानावर सराव करणाऱ्या दिशा काळे आणि प्राची पुरी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
दर्जेदार खेळाडू तयार करण्याचा मानस : अमरावती आणि विदर्भातील गुणी क्रिकेटपटूंना सर्वोत्तम सुविधा पुरवणं आणि त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाणं हा आमचा ध्यास आहे. पुढील काळात या मैदानावरुन राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडू घडतील अशी खात्री असल्याचा विश्वास संदीप गावंडे यांनी व्यक्त केला. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, कोषाध्यक्ष दिलीप इंगोले आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अनिल. देशमुख यांच्या सहकार्यामुळं मैदानात उत्तम खेळाडू तयार होत आहेत, असंही संदीप गावंडे म्हणाले.
हेही वाचा :