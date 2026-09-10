मरीआईच्या यात्रेत कुस्त्यांची भव्य दंगल; भारत मदनेनं पटकावला 'खान्देश केसरी'चा किताब
धरणगाव इथं ग्रामदैवत मरीआईच्या वार्षिक यात्रेनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य कुस्तीदंगलीला यंदा मल्लांच्या थरारक डावपेचांनी रंगत आली.
Published : September 10, 2026 at 12:58 PM IST
धरणगाव (जळगाव) : ग्रामदैवत मरीआईच्या वार्षिक यात्रेनिमित्त धरणगाव इथं आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य कुस्तीदंगलीला यंदा मल्लांच्या थरारक डावपेचांनी रंगत आली. खान्देश केसरी किताबासाठी झालेल्या अंतिम आणि प्रतिष्ठेच्या लढतीत मुंबई महापौर केसरी भारत मदने यानं हरियाणाचा चॅम्पियन मल्ल मलंग ठाकूर याच्यावर मात करत दमदार विजय मिळवला. या विजयासह भारत मदनेनं मानाचा 'खान्देश केसरी' किताब पटकावत कुस्तीप्रेमींची मनं जिंकली.
नामांकित मल्लांचा सहभाग : मरीआईच्या वार्षिक यात्रेनिमित्त दरवर्षी धरणगावात विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येतं. त्यामध्ये कुस्तीदंगल हा प्रमुख आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतो. यंदाच्या कुस्तीदंगलीत महाराष्ट्रासह हरियाणा आणि इतर भागांतील नामांकित मल्लांनी सहभाग घेतल्यानं कुस्तीप्रेमींमध्ये मोठी उत्सुकता होती. मैदानावर मल्लांच्या दमदार प्रवेशापासूनच वातावरणात उत्साह संचारला होता. खान्देश केसरी किताबासाठी भारत मदने आणि हरियाणाचा चॅम्पियन मल्ल मलंग ठाकूर आमनेसामने आले. दोन्ही मल्लांचा अनुभव, ताकद आणि डावपेच पाहता ही लढत अत्यंत अटीतटीची होईल, अशी अपेक्षा उपस्थित कुस्तीप्रेमींना होती. अपेक्षेप्रमाणे दोन्ही मल्लांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ करत एकमेकांना कडवी झुंज दिली.
भारत मदनेचा विजय : अंतिम लढतीदरम्यान दोन्ही मल्लांनी प्रतिस्पर्ध्यावर डाव टाकण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. कधी ताकदीचा वापर, तर कधी चपळाई आणि कुस्तीतील कौशल्यपूर्ण डावपेच यामुळं मैदानावरील थरार क्षणाक्षणाला वाढत गेला. एका क्षणी भारत मदने यांनी केलेल्या आक्रमक डावानं उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये उत्साहाची लाट उसळली. त्यानंतर मदनेनं आपली पकड मजबूत करत लढतीवर वर्चस्व निर्माण केलं. अखेर भारत मदनेनं मलंग ठाकूर याच्यावर मात करत या प्रतिष्ठेच्या लढतीत विजय मिळवला. मदनेच्या विजयाची घोषणा होताच मैदानात टाळ्यांचा कडकडाट आणि जल्लोष करण्यात आला. कुस्तीप्रेमींनी भारत मदनेच्या विजयाचं उत्स्फूर्तपणे स्वागत केलं. या विजयामुळं धरणगावच्या कुस्ती मैदानावर भारत मदनेच्या नावाची जोरदार चर्चा रंगली. या संपूर्ण कुस्तीदंगलीत पंच म्हणून श्री व्यायाम प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष भानुदास विसावे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी कुस्तीचे नियम आणि शिस्त कायम ठेवत लढतीचे पंच म्हणून काम पाहिलं.
मान्यवरांच्या हस्ते विजेत्यांचा सत्कार : कुस्तीदंगलीतील मानाच्या खान्देश केसरी किताबावर भारत मदनेनं नाव कोरल्यानंतर त्याच्या सन्मानार्थ विशेष सत्कार समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं. जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रतापराव पाटील तसंच उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते भारत मदनेला मानाची गदा, एक लाख रुपये रोख पारितोषिक आणि मानाचा पट्टा देऊन गौरविण्यात आलं. या सोहळ्यावेळी कुस्तीप्रेमी, मल्ल, आयोजक, पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. मरीआईच्या यात्रेच्या निमित्तानं आयोजित करण्यात आलेल्या या कुस्ती दंगलीमुळं धरणगावच्या पारंपरिक कुस्ती संस्कृतीला पुन्हा एकदा मोठं व्यासपीठ मिळालं. ग्रामीण भागातील कुस्तीपटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नवोदित मल्लांना प्रेरणा देण्यासाठी अशा स्पर्धांचं आयोजन महत्त्वाचं असल्याचं उपस्थित मान्यवरांनी सांगितलं.
कुस्ती मैदानावर खान्देश केसरी म्हणून नोंद : धरणगावच्या मातीत झालेल्या या प्रतिष्ठेच्या लढतीत हरियाणाच्या चॅम्पियन मल्लाला पराभूत करत भारत मदनेनं मिळवलेला विजय विशेष ठरला. ताकद, चपळाई, संयम आणि योग्य वेळी केलेले डावांच्या जोरावर मदनेनं किताबावर आपलं नाव कोरलं. त्यामुळं मरीआईच्या यात्रेतील यंदाची कुस्तीदंगल भारत मदनेच्या विजयामुळं संस्मरणीय ठरली असून, धरणगावच्या कुस्ती मैदानावर 'खान्देश केसरी' म्हणून भारत मदनेच्या नावाची नोंद झाली आहे.
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