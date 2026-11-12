21 सिक्सर, 7 चौकार... कीवी खेळाडूनं 202 धावा करत रचला इतिहास
न्यूझीलंडचा युवा फलंदाज बेवन जेकब्सनं 2026-27 च्या फोर्ड ट्रॉफीमध्ये एक शानदार द्विशतक झळकावलं. ऑकलंडकडून खेळताना, त्यानं ओटागोविरुद्ध अवघ्या 137 चेंडूंमध्ये नाबाद 202 धावा ठोकल्या.
Published : November 12, 2026 at 11:48 AM IST
ऑकलंड Bevon Jacobs : न्यूझीलंडचा युवा फलंदाज बेवन जेकब्सनं 2026-27 च्या फोर्ड ट्रॉफीमध्ये एक शानदार द्विशतक झळकावलं. ऑकलंडकडून खेळताना, त्यानं ओटागोविरुद्ध अवघ्या 137 चेंडूंमध्ये नाबाद 202 धावा ठोकल्या. त्याच्या या खेळीत 21 षटकार आणि सात चौकारांचा समावेश होता. जेकब्सनं आपल्या खेळीत केवळ चौकारांच्या जोरावर 154 धावा केल्या. या 24 वर्षीय फलंदाजानं आपल्या खेळीदरम्यान एक विक्रम प्रस्थापित केला, जो लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंडच्या कोणत्याही फलंदाजाने यापूर्वी कधीही केला नव्हता. एका डावात 21 षटकार मारणारा तो न्यूझीलंडचा पहिला फलंदाज ठरला.
Bevon Jacobs 202* (21x6) for Auckland vs Otago #FordTrophy https://t.co/zCWPYvupty— The Niche Cache (@thenichecache) November 12, 2026
लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये केवळ ऑस्ट्रेलियाच्या डार्सी शॉर्टनंच त्याच्यापेक्षा जास्त षटकार मारले आहेत. एका डावात 23 षटकार मारण्याचा विक्रम शॉर्टच्या नावावर आहे. जेकब्सनं सुरुवातीला सावध फलंदाजी केली आणि पहिल्या नऊ चेंडूंमध्ये एकही धाव काढली नाही. त्यानंतर त्यानं हळूहळू आपला धावगतीचा वेग वाढवला. त्यानं 29व्या चेंडूवर पहिला षटकार मारला आणि 57 चेंडूंमध्ये षटकार मारुन आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. त्यानंतर त्यानं 97 चेंडूंमध्ये शतक आणि 122 चेंडूंमध्ये 150 धावा पूर्ण केल्या.
शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारुन त्यानं पूर्ण केलं आपलं द्विशतक : शेवटच्या षटकात, जेकब्सनं गोलंदाज जॅक्स कमिंगच्या गोलंदाजीवर सलग तीन षटकार मारले. त्यानंतर तो शून्यावर बाद झाला आणि मग त्यानं सलग दोन षटकार मारले. डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारुन त्यानं आपलं द्विशतक पूर्ण केलं. जेकब्सच्या खेळीमुळं ऑकलंडनं 50 षटकांत 8 गडी गमावून 334 धावा केल्या. त्याची 202 धावांची खेळी लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ऑकलंड एसेससाठी सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या ठरली. यापूर्वी हा विक्रम कॉलिन मुन्रोच्या नावावर होता, ज्यानं 2017-18 मध्ये नाबाद 174 धावा केल्या होत्या. जेकब्स हा न्यूझीलंडच्या देशांतर्गत वनडे स्पर्धा, फोर्ड ट्रॉफीच्या इतिहासात द्विशतक झळकावणारा तिसरा फलंदाज ठरला. त्याच्या आधी जेमी हो आणि चॅड बोव्स यांनी हा पराक्रम केला होता.
#FORDTROPHY x Bevon Jacobs = 202 not out We very nearly saw a world record for most 6's in an innings, today; will settle for second and a New Zealand record 💥 Also the highest individual one-day score for Auckland Aces, beating Colin Munro's 174 not out in 2017/18 Brutal. https://t.co/XuOwpyQ3DX— #NZIII (@MargotButcher) November 12, 2026
दक्षिण आफ्रिकेत झाला जन्म : जेकब्सचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेत झाला. तो सुमारे तीन वर्षांचा असताना त्याचं कुटुंब न्यूझीलंडला स्थलांतरित झालं. त्यानं तिथं क्रिकेट शिकले आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये स्वतःला स्थापित केलं. तो पहिल्यांदा 2023-24 च्या सुपर स्मॅश स्पर्धेत प्रकाशझोतात आला. कँटरबरी किंग्सकडून खेळताना, त्यानं सहा डावांमध्ये 188.73 च्या स्ट्राइक रेटनं 134 धावा केल्या. या कामगिरीमुळं तो एक आक्रमक फिनिशर म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
मुंबई इंडियन्सनं 30 लाख रुपयांना घेतलं विकत : बेवन जेकब्सनं आयपीएलमध्येही आपलं नशीब आजमावलं आहे. 2025 च्या मेगा लिलावात मुंबई इंडियन्सनं त्याला 30 लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत विकत घेतलं होतं. मात्र, तो त्या हंगामात एकही सामना खेळला नाही आणि नंतर फ्रँचायझीनं त्याला करारमुक्त केलं. त्यानंतर त्यानं न्यूझीलंडकडून टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. भारताविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत तो न्यूझीलंड संघाचा भाग होता आणि त्या मालिकेत त्यानं अर्धशतक झळकावलं. मात्र, त्याला अद्याप वनडे पदार्पण करायचं बाकी आहे.
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