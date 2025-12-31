ETV Bharat / sports

विजय हजारे ट्रॉफीत  बंगालचा दणदणीत विजय : जम्मू-कश्मीरला अवघ्या 63 धावांत गुंडाळलं, शमीची चालली जादू

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये बंगालनं जम्मू-कश्मीरला (Bengal vs Jammu and Kashmir) अवघ्या 63 धावांत गुंडाळलं. शमी-सह मुकेश-आकाशच्या भेदक गोलंदाजीमुळं बंगालनं 45 चेंडूत विजय मिळवला.

Mohammed Shami
मोहम्मद शमी (AP File Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 31, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read
मुंबई : विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 ( Vijay Hazare Trophy) स्पर्धेतील ग्रुप-बीच्या सामन्यात बंगालनं जम्मू-कश्मीरवर दणदणीत विजय (Bengal vs Jammu and Kashmir) मिळवला. राजकोटच्या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात बंगालच्या गोलंदाजांनी कमाल केली असून जम्मू-कश्मीरला अवघ्या 63 धावांत रोखलं. त्यानंतर बंगालनं हे लक्ष्य फक्त 9.3 षटकांत. यात सामन्यात बंगालच्या गोलंदाजांचा पूर्णपणे डंका वाजत होता, ज्यात स्टार वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

जम्मू-कश्मीरला 63 धावांत केलं चितपट : बंगालनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. बंगालच्या तीन वेगवान गोलंदाजांनी जम्मू-कश्मीरच्या फलंदाजांना काहीच संधी दिली नाही. जम्मू-कश्मीरचा संपूर्ण संघ अवघ्या 20.4 षटकांत 63 धावांवर बाद झाला. यात फक्त दोन फलंदाजांनीच दहा धावांचा टप्पा ओलांडला. हा जम्मू-कश्मीरच्या लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहासातील सर्वात कमी धावसंख्येचा विक्रम आहे.

शमीच्या गोलंदाजीची जादू : गोलंदाजीमध्ये मुकेश कुमारनं 4 विकेट्स घेतल्या (16 धावा 6 षटकांत), आकाश दीपनंही 4 विकेट्स मिळवल्या (32 धावा 8.4 षटकांत), तर मोहम्मद शमीनं 6 षटकांत 2 मेडन ओव्हर्स टाकत 14 धावांत 2 बळी घेतले. शमीनं सामन्याच्या दुसऱ्याच चेंडूवर विकेट घेऊन सुरुवात केली आणि बंगालला मजबूत स्थितीत आणले. बंगालच्या या त्रिकुटानं जम्मू-कश्मीरच्या फलंदाजीला पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलं.

अवघ्या 45 चेंडूत गाठलं लक्ष्य : 64 धावांच्या छोट्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना बंगालनं अतिशय आक्रमक फलंदाजी केली. अभिषेक पोरेलनं 30 धावा तर सुदीप कुमार घारामीनं 25 धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला. बंगालनं हे लक्ष्य फक्त 9.3 षटकांत (57 चेंडूत) गाठलं आणि 9 विकेट्स राखून विजय नोंदवला. हा सामना बंगालच्या दृष्टीनं एकतर्फी ठरलाय.

बंगालला चार सामन्यांत तिसरा विजय : या विजयासह बंगालला चार सामन्यांत तिसरा विजय मिळाला आणि त्यांचं १२ गुण झाले. ग्रुप-बीमध्ये बंगालची स्थिती मजबूत झाली आहे. आता बंगालचा पुढचा सामना 3 जानेवारीला असमविरुद्ध होईल, ज्यात पुन्हा एकदा शमी, मुकेश आणि आकाश दीप यांच्या गोलंदाजीवर सर्वांच्या नजरा राहतील. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये बंगालची ही कामगिरी त्यांच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शमीच्या पुनरागमनानं भारतीय संघासाठीही आशा निर्माण झाली आहे. बंगालचा हा विजय स्पर्धेतील एक यादगार सामना ठरलाय.

