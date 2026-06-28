ETV Bharat / sports

क्रिकेट विश्वाला मोठा धक्का; चालू सामन्यातच बेन स्टोक्सची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती!

इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्सनं न्यूझीलंडविरुद्धच्या चालू सामन्यादरम्यान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून धक्कादायक निवृत्ती जाहीर करत, सहकाऱ्यांसमोर आपला हा शेवटचा लढा असल्याचं सांगत भावूक निरोप घेतला.

BEN STOKES RETIREMENT
बेन स्टोक्स (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : इंग्लंड क्रिकेट संघाचा स्टार अष्टपैलू आणि कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्सनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून धक्कादायक निवृत्ती जाहीर केली आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध ट्रेंट ब्रिज इथं सुरू असलेल्या तिसऱ्या निर्णायक कसोटी सामन्याच्या चौथ्या दिवशी (28 जून 2026) त्यानं हा निर्णय घेतला. हा सुरू असलेला सामना त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील अखेरचा सामना ठरणार आहे.

चालू सामन्यात घेतला निवृत्तीचा निर्णय : चौथ्या दिवशी चहापानाच्या (Tea Break) काही वेळ आधी ही अधिकृत घोषणा करण्यात आली. मात्र, स्टोक्सनं सकाळी खेळाला सुरुवात होण्यापूर्वीच ड्रेसिंग रूममध्ये आपल्या सहकाऱ्यांना या निर्णयाची कल्पना दिली होती. यावेळी सहकाऱ्यांशी बोलताना तो अत्यंत भावूक झाला होता. तो म्हणाला, "माझ्या निवृत्तीची कारणं नंतर सांगता येतील. मी या संघासाठी आणि लोकांसाठी नेहमीच सर्वस्व पणाला लावलं आहे. आता मला अजून एक शेवटचा लढा द्यायचा आहे. निकाल काहीही लागो, मैदानाबाहेर पडताना मला प्रत्येकानं आपले शंभर टक्के योगदान दिल्याचं समाधान हवं."

इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड अन् स्टोक्समध्ये तणाव : हा निर्णय क्रिकेट जगतासाठी धक्कादायक असला, तरी गेल्या काही दिवसांपासून स्टोक्स आणि इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) यांच्यात तणाव सुरू होता. पहिल्या कसोटीतील विजयानंतर स्टोक्स आणि गोलंदाज गस ॲटकिन्सन यांनी रात्रीचा कर्फ्यू मोडला होता. तसंच लंडनमधील एका नाईट क्लबमध्ये त्यांचा वाद झाला होता. शिस्तभंगाच्या कारवाईमुळं बोर्डानं त्यांना दुसऱ्या कसोटी सामन्यातून बाहेर काढलं होतं. संघात पुनरागमन केल्यानंतर आणि ट्रेंट ब्रिजवर तब्बल 10 षटकांचा प्रदीर्घ स्पेल टाकत असतानाच स्टोक्सने हा अचानक निर्णय जाहीर केला

इंग्लंड क्रिकेटनं दिल्या शुभेच्छा : इंग्लंड क्रिकेटनं सोशल मीडियावर याबाबत एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. तसंच एक पोस्ट लिहिली असून त्यात त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. इंग्लंड क्रिकेटनं सोशल मीडियावर लिहिलं की, 'इंग्लंडच्या सर्वकालीन महान कर्णधारांपैकी एक असलेल्या बेन स्टोक्सनं या कसोटी सामन्याच्या अखेरीस आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेन, तू या संघाला लाभलेला सर्वात प्रेरणादायी कर्णधार, लिडर आणि महान खेळाडू आहेस. आमचं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे आणि तुझ्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी आम्ही तुला खूप खूप शुभेच्छा देतो.'

इंग्लंडचा सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडू : बेन स्टोक्स इंग्लंडसाठी 15 वर्षे खेळला असून 4 वर्ष संघाचं कर्णधारपद भूषवलं आहे. इंग्लंडचा सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूंपैकी बेन स्टोक्स होता. त्यानं संघाला अनेक सामन्यात विजयी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. स्टोक्सनं 2019 साली झालेल्या वनडे वर्ल्डकप स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत नाबाद 84 धावांची खेळी केली होती. त्याच वर्षी एशेजमध्ये हेडिंग्लेमध्ये नाबाद 135 धावा केल्या होत्या. तर 2016 मध्ये केपटाउनमध्ये दक्षिण अफ्रिकेविरुद्ध 258 धावांची खेळी केली होती.

बेन स्टोक्सची कारकीर्द : 2019 साली झालेल्या वन-डे वर्डकपमध्ये त्याच्या 84 धावांच्या खेळीमुळं इंग्लंडला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकण्यास मदत झाली. सहा आठवड्यांनंतर, त्यानं हेडिंग्ले इथं 135 धावांची नाबाद प्रभावी खेळी केली. त्यामुळं इंग्लंडला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या ॲशेस कसोटीत विजय मिळवण्याच्या अगदी जवळ पोहोचण्यास मदत झाली. स्टोक्सनं 122 कसोटी सामने खेळले असून, त्यापैकी 44 सामन्यांमध्ये तो कर्णधार होता. तो इंग्लंड संघाच्या सर्वात प्रभावी कर्णधारांपैकी एक राहिला असून, त्याने संघाला 24 विजय मिळवून दिले आहेत. त्याच्या कर्णधारपदाखाली इंग्लंडने 17 सामने गमावले, तर 2 सामने अनिर्णित राहिले. स्टोक्सची विजयाची टक्केवारी 58.53% आहे. त्यानं 114 एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय आणि 43 टी-20 सामने खेळले असून, त्यात 2022 च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यातील त्याच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा समावेश आहे. या 35 वर्षीय खेळाडूनं लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये 7,243 धावा आणि 251 बळी घेतले आहेत. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये त्याच्या नावावर 3,463 धावा आणि 74 बळी आहेत. तसंच, टी-20 क्रिकेटमध्ये त्याने 585 धावा केल्या असून 26 बळी घेतले आहेत

हेही वाचा :

  1. 149 वर्षांत पहिल्यांदाच! 400 पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी; दोन फलंदाजांनी बदलला कसोटी क्रिकेटचा इतिहास
  2. FIFA विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिका-कॅनडा पहिल्यांदाच भिडणार; पराभूत संघ होणार स्पर्धेबाहेर!
  3. अंजू बॉबी जॉर्जचा 22 वर्षे जुना लांब उडीचा राष्ट्रीय विक्रम इतिहासजमा; सर्वेश कुशारेनंही केला मोठा कारनामा

TAGGED:

BEN STOKES
बेन स्टोक्स निवृत्ती
BEN STOKES ANNOUNCES RETIREMENT
BEN STOKES ENGLAND CRICKET
BEN STOKES RETIREMENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.