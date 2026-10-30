एकही सिक्स न मारता इंग्लिश फलंदाजानं केल्या 167 धावा! थेट सचिन-लाराच्या क्लबमध्ये मिळवलं स्थान
पाकिस्तानमध्ये आयोजित वनडे तिरंगी मालिकेतील शेवटच्या साखळी सामन्यात, इंग्लंड क्रिकेट संघाचा सामना लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर श्रीलंकन संघाशी झाला.
Published : October 30, 2026 at 12:03 PM IST
लाहोर Ben Duckett Record : पाकिस्तानमध्ये आयोजित वनडे तिरंगी मालिकेतील शेवटच्या साखळी सामन्यात, इंग्लंड क्रिकेट संघाचा सामना लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियमवर श्रीलंकन संघाशी झाला. यात प्रथम फलंदाजी करताना, इंग्लंडनं 50 षटकांत 5 गडी गमावून 386 धावा केल्या. यात सलामीवीर, बेन डकेटनं फलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि मालिकेतील आपलं दुसरं शतक झळकावून सचिन तेंडुलकर आणि ब्रायन लारा यांचा समावेश असलेल्या विशेष पंक्तीत आपलं स्थान निश्चित केलं.
A career-best knock from Ben Duckett against Sri Lanka 👏 📝: https://t.co/jQffikfpd4 https://t.co/wlyF0Brikh— ICC (@ICC) October 30, 2026
डकेटनं एकही षटकार न मारता केल्या 167 धावा : सामन्यात नाणेफेक जिंकल्यानंतर श्रीलंकेनं प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर प्रथम फलंदाजी करायला उतरलेल्या इंग्लंडचा सलामीवीर बेन डकेटनं 132 चेंडूंचा सामना करत आणि 24 चौकार मारत 167 धावांची खेळी केली. विशेष म्हणजे बेन डकेटला आपल्या खेळीत एकही षटकार मारता आला नाही, जी वनडे क्रिकेटमधील त्याची सर्वोच्च धावसंख्येची खेळी देखील आहे. वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात एका सामन्यात 150 किंवा त्याहून अधिक धावा करुनही एकही षटकार न मारणारा डकेट हा आता केवळ 7 वा खेळाडू ठरला आहे. या यादीत डेव्हिड वॉर्नर अव्वल स्थानी आहे, ज्यानं 2016 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या 173 धावांच्या खेळीत एकही षटकार मारला नव्हता. सचिन तेंडुलकर आणि ब्रायन लारा यांचाही या यादीत समावेश आहे.
A career best for Duckett in Lahore 🙌 https://t.co/wxOlmeTAzw— England Cricket (@englandcricket) October 29, 2026
वनडे सामन्यांमध्ये एकही षटकार न मारता 150 किंवा त्याहून अधिक धावा करणारे खेळाडू -
- डेव्हिड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 173 धावा विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (2016)
- बेन डकेट (इंग्लंड) - 167 धावा विरुद्ध श्रीलंका (2026)
- तिलकरत्ने दिलशान - 161 धावा विरुद्ध बांगलादेश (2015)
- हाशिम आमला (दक्षिण आफ्रिका) - 153 धावा विरुद्ध वेस्ट इंडिज (2015)
- ब्रायन लारा (वेस्ट इंडिज) - 152 धावा विरुद्ध पाकिस्तान (1993)
- सचिन तेंडुलकर (भारत) - 152 धावा विरुद्ध नामिबिया (2003)
- अँड्र्यू स्ट्रॉस (इंग्लंड) - 152 धावा विरुद्ध बांगलादेश (2005)
बेन डकेटला ब्रुकचा विक्रम मोडण्याची होती संधी : बेन डकेट वनडे मालिकेत फलंदाजीमध्ये उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असून त्यानं चार सामन्यांमध्ये दोन शतकांसह 86.50 च्या सरासरीनं एकूण 346 धावा केल्या आहेत. श्रीलंकेविरुद्धच्या या सामन्यात डकेटला त्याचा कर्णधार हॅरी ब्रुकचा विक्रम मोडण्याची एक उत्तम संधी होती. त्याला 203 धावांची गरज होती, पण जलद धावा करण्याच्या प्रयत्नात तो डावाच्या 41.4व्या षटकात बाद झाला.
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