शेवटच्या 5 मिनिटांत तीन गोल! 0-2 नं पिछाडीनंतरही बेल्जियमनं जिंकला सामना
बुधवारी झालेल्या फिफा विश्वचषक 2026 च्या 32 संघांच्या फेरीच्या सामन्यात फुटबॉलच्या इतिहासातील सर्वात अविश्वसनीय आणि चित्तथरारक सामन्यांपैकी एक पाहायला मिळाला.
Published : July 2, 2026 at 9:42 AM IST
FIFA World Cup 2026 : बुधवारी झालेल्या फिफा विश्वचषक 2026 च्या 32 संघांच्या फेरीच्या सामन्यात फुटबॉलच्या इतिहासातील सर्वात अविश्वसनीय आणि चित्तथरारक सामन्यांपैकी एक पाहायला मिळाला. स्पर्धेतून बाहेर पडण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या बेल्जियमनं, दोन गोलच्या पिछाडीवरुन मुसंडी मारत शेवटच्या मिनिटांमध्ये सलग तीन गोल करुन सेनेगलला 3-2 नं पराभूत केलं. या विजयासह बेल्जियमनं 16 संघांच्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.
Action packed from start to finish 🫨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EcxO1z8IJv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
रोमेलू लुकाकूच्या गोलनं बेल्जियमच्या पुनरागमन : बेल्जियमच्या या ऐतिहासिक पुनरागमनाची सुरुवात बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरलेल्या अनुभवी रोमेलू लुकाकूनं केली, त्यानंतर युरी टिलेमन्सनं अतिरिक्त वेळेच्या शेवटच्या स्टॉपेज टाइममध्ये विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात ऐतिहासिक उशिरा गोल करुन आपल्या संघाला एक चमत्कारिक विजय मिळवून दिला. गेल्या 11 फिफा विश्वचषक नॉकआऊट हंगामांमध्ये, दोन किंवा अधिक गोलनं पिछाडीवर असूनही एखाद्या संघानं सामना जिंकण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे. विशेष म्हणजे, बेल्जियमनं यापूर्वी 2018 च्या विश्वचषकात जपानविरुद्ध ही कामगिरी केली होती.
🇧🇪 Belgium have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
सेनेगलनं घेतली होती 2-0 आघाडी : सेनेगलनं सामन्याच्या सुरुवातीच्या 80 मिनिटांवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं. हबीब दियारानं 25व्या मिनिटाला गोल करुन सेनेगलला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर, दुसऱ्या हाफच्या सहाव्या मिनिटाला (51 व्या मिनिटाला), इस्माईला सारनं स्पर्धेतील सर्वोत्तम गोलांपैकी एक गोल करुन सेनेगलची आघाडी 2-0 पर्यंत वाढवली. सारनं मौसार नियाकाटेच्या लांब पासवर उत्कृष्ट फर्स्ट-टचनं नियंत्रण मिळवलं आणि बेल्जियमचा दिग्गज गोलकीपर थिबॉ कोर्तुआला चकवून चेंडू गोलजाळ्यात टाकला. त्यानंतर कोर्तुआनं काही अप्रतिम बचाव करून बेल्जियमला सामन्यात टिकवून ठेवलं.
Belgium complete the comeback to enter the Round of 16! 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
बेल्जियमनं 86व्या मिनिटाला केला पहिला गोल : जेव्हा बेल्जियमचं स्पर्धेतून बाहेर पडणं निश्चित वाटत होतं, तेव्हा देशाचा सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू, रोमेलू लुकाकूनं 86व्या मिनिटाला गोल करुन स्कोअर 2-1 असा केला. फक्त तीन मिनिटांनंतर, 89व्या मिनिटाला, युरी टिलेमन्सनं एक जोरदार गोल करुन सामना 2-2 असा बरोबरीत आणला आणि सामना अतिरिक्त वेळेत नेला. अतिरिक्त वेळ संपणार होती आणि दोन्ही संघ पेनल्टी शूटआऊटची तयारी करत होते. अतिरिक्त वेळेच्या शेवटच्या क्षणी, सेनेगलच्या बॉक्समध्ये टिलेमन्सला पाडण्यात आलं. VAR पुनरावलोकनानंतर, पंचांनी बेल्जियमला पेनल्टी दिली. टिलेमन्सनं अतिरिक्त वेळेच्या 5व्या मिनिटाला पेनल्टीचं गोलमध्ये रुपांतर केलं. हा फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात लांबून केलेला गोल ठरला.
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