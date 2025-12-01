ETV Bharat / sports

Sultan Azlan Shah Cup 2025: भारताचं जेतेपद जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं; अंतिम सामन्यात बेल्जियमकडून 1-0 पराभव

भारतीय संघाला सुलतान अझलन शाह कपच्या अंतिम फेरीत बेल्जियमकडून 1-0 असा रोमांचक पराभव पत्करावा लागला.

Sultan Azlan Shah Cup 2025
भारताचं जेतेपद जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं; (FIH)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 10:43 AM IST

1 Min Read
Sultan Azlan Shah Cup 2025 : 30 नोव्हेंबर रोजी मलेशियातील क्वालालंपूर इथं झालेल्या रोमांचक अंतिम सामन्यात भारताचा 1-0 असा पराभव करुन सुल्तान अझलन शाह कप हॉकी स्पर्धा जिंकली. थिबॉट स्टॉकब्रोक्सच्या 34व्या मिनिटाला केलेल्या गोलमुळं भारताला रौप्य पदकावर समाधान मानावं लागलं. बेल्जियम पहिल्यांदाच सुल्तान अझलन शाह कप विजेता झाला आणि संघ फक्त दुसऱ्यांदा स्पर्धेत सहभागी होत होता.

अनुभवी खेळाडूंचा अभाव : 29 नोव्हेंबर रोजी कॅनडाविरुद्ध 14-3 असा जोरदार विजय मिळवल्यानंतर या सामन्यात भारताला त्यांच्या तीन पेनल्टी कॉर्नरपैकी एकही पेनल्टी कॉर्नरमध्ये रुपांतरित करता आलं नाही. जुगराज सिंग, अमित रोहिदास आणि संजय यांना स्पर्धेदरम्यान पेनल्टी कॉर्नरमध्ये रुपांतरित करण्यात यश आलं, परंतु अंतिम फेरीत बेल्जियमच्या बचावफळीत भेदण्यात अपयश आलं. लीग टप्प्यात युरोपियन संघाकडून 2-3 असा पराभव झाल्यानंतर, भारताचा हा स्पर्धेतील दुसरा पराभव होता.

अनुभवी खेळाडूंना विश्रांती : मनप्रीत सिंग आणि हार्दिक सिंग सारख्या अनुभवी खेळाडूंना स्पर्धेतून विश्रांती देण्यात आली होती, त्यामुळं युवा खेळाडूंवर जबाबदारी आली, ज्यांनी पराभवाचं अंतर कमी करण्यासाठी चांगली कामगिरी केली. दोन्ही संघांनी रणनीतिक खेळ दाखवलं, बेल्जियमनं चांगली सुरुवात करुन नियंत्रण राखलं. त्यांच्या आक्रमणानं दोन्ही बाजूंनी भारतीय बचावाला अडचणीत आणलं, ज्यामुळं भारतीय गोलकीपरला काही जवळून बचाव करावा लागला.

हाफटाईमपर्यंत दोन्ही संघांकडून गोल नाही : भारतानं हाफटाइमपर्यंत उत्कृष्ट बचाव केला. बेल्जियमनं सुरुवातीला दोन पेनल्टी कॉर्नर मिळवलं, परंतु भारतानं त्यांना हाणून पाडलं. संथ सुरुवातीनंतर भारतानं वेग वाढवला, परंतु मध्यभागात चांगलं नियंत्रण मिळवून बेल्जियमनं त्यांना त्रास दिला. हाफटाइमपर्यंत दोन्ही संघ त्यांचे गोल करण्यात अपयशी ठरले. बेल्जियमनं दुसऱ्या हाफमध्ये चांगल्या लयीत खेळ केला आणि भारतावर दबाव निर्माण केला. भारतानंही काही चांगल्या चाली केल्या, परंतु तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये बेल्जियमच्या बचावावर मात करु शकला नाही. दरम्यान, 34व्या मिनिटाला स्टॉकब्रोकच्या गोलमुळं भारतावर दबाव निर्माण झाला. शेवटच्या क्वार्टरमध्ये भारतानं बरोबरी करण्याचा खूप प्रयत्न केला परंतु बेल्जियमच्या बचावात भेदक ठरला नाही.

