ETV Bharat / sports

फिफा विश्वचषकातील आणखी एक संघ भारताविरुद्ध खेळणार फुटबॉल मॅच; कधी होणार सामना?

ब्राझीलविरुद्धच्या बहुप्रतिक्षित सामन्यापूर्वी भारतीय फुटबॉल संघासमोर आणखी एक मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.

India To Face Panama
फिफा विश्वचषकातील आणखी एक संघ भारताविरुद्ध खेळणार फुटबॉल मॅच (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 9:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई India To Face Panama : ब्राझीलविरुद्धच्या बहुप्रतिक्षित सामन्यापूर्वी भारतीय फुटबॉल संघासमोर आणखी एक मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघानं (AIFF) मंगळवारी जाहीर केलं की, भारत 26 सप्टेंबर रोजी पनामासोबत एक आंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण सामना खेळणार आहे. मात्र, सामन्याचं ठिकाण नंतर जाहीर केलं जाईल. या सामन्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे पनामा संघ 2026 च्या फिफा विश्वचषकात खेळला आहे. यामुळं भारतीय संघाला ब्राझीलचा सामना करण्यापूर्वी दुसऱ्या विश्वचषक संघाविरुद्ध स्वतःची क्षमता आजमावण्याची संधी मिळेल.

फिफा क्रमवारीत पनामा 44 व्या स्थानावर : नवीनतम फिफा क्रमवारीत पनामा सध्या 44 व्या स्थानावर आहे, ज्यामुळं तो जगातील अव्वल 50 संघांमध्ये गणला जातो. हा सामना भारतीय संघासाठी महत्त्वपूर्ण असेल, कारण यामुळं खालिद जमीलच्या संघाला बलाढ्य आंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध आपली तयारी आणि स्तर तपासण्याची संधी मिळेल. भारत आणि पनामा एकमेकांसमोर येण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. तसंच, वेगवेगळ्या कॉनकाकॅफ (CONCACAF) प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध भारताचा हा नववा सामना असेल.

विश्वचषक संघांविरुद्ध सलग सामने : पनामाविरुद्धचा सामना हा विश्वचषकासाठी पात्र ठरलेल्या संघांविरुद्धच्या भारताच्या नियोजित चार सामन्यांची सुरुवात असेल. त्यानंतर भारतीय संघ 3 ऑक्टोबर रोजी ब्राझीलचा सामना करेल. भारत नोव्हेंबरमध्ये न्यूझीलंडविरुद्धही दोन सामने खेळेल. हे दोन्ही संघ 12 आणि 15 नोव्हेंबर रोजी एकमेकांविरुद्ध खेळतील. यामुळं भारताला या काळात 2026 च्या विश्वचषकात सहभागी असलेल्या संघांविरुद्ध खेळण्याची एक उत्तम संधी मिळेल.

पनामाविरुद्धचा सामना आव्हानात्मक असेल : एआयएफएफचे उपमहासचिव एम. सत्यनारायण यांनी ब्राझील सामन्यापूर्वी पनामाविरुद्धचा सामना महत्त्वाचा असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "ब्राझीलविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पनामाविरुद्धचा सामना आमच्यासाठी एक कठीण आव्हान असेल. पनामा जगातील अव्वल 50 संघांपैकी एक आहे आणि खालिद जमीलच्या संघासाठी ही एक कठीण परीक्षा असेल." सत्यनारायण पुढं म्हणाले, "अशा बलाढ्य संघांविरुद्ध खेळल्यानं भारतीय खेळाडूंना मोलाचा अनुभव मिळेल. विश्वचषकासाठी पात्र ठरलेल्या संघांविरुद्ध खेळण्याची भारताला सहसा फारशी संधी मिळत नाही. त्यामुळं, ही फिफा संधी आमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल."

हेही वाचा :

  1. IND vs SL 2nd Test Day 2: जुरेल-देवदत्तचं शतक; भारताचा पहिला डाव घोषित
  2. विदर्भाच्या मातीत झाला 'ड्रिबलिंग बॉल'चा जन्म; आता 20 देशांत खेळला जातो शारीरिक शिक्षकानं विकसित केलेला खेळ
  3. जैस्वालवर ICC ची कठोर कारवाई; 'या' चुकीमुळं सुनावला दंड

TAGGED:

INDIA TO FACE PANAMA
FIFA WORLD CUP TEAM PANAMA
PANAMA VS INDIA FOOTBALL MATCH
INDIA TO FACE PANAMA MATCH
INDIA TO FACE PANAMA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.