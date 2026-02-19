Live क्रिकेट सामन्यात मधमाशांचा हल्ला; अंपायचा मृत्यू, अनेक खेळाडू जखमी
क्रिकेट सामन्यावर मधमाश्यांच्या झुंडीनं अचानक हल्ला केला. या घटनेत एका अंपायरचा मृत्यू झाला तर अनेक खेळाडू जखमी झाले.
Published : February 19, 2026 at 3:43 PM IST
Bees Attack : उत्तर प्रदेशातील उन्नावमधील अंबिकापुरम येथील राहुल सप्रू स्टेडियमवर सुरु असलेल्या क्रिकेट सामन्यावर मधमाश्यांच्या झुंडीनं अचानक हल्ला केला. या घटनेत वरिष्ठ अंपायर माणिक गुप्ता (60) गंभीर जखमी झाले. त्यांना प्रथम स्थानिक खाजगी रुग्णालयात आणि नंतर कानपूरला नेण्यात आलं, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळं खेळाडू आणि प्रेक्षकांमध्ये घबराट पसरली आहे.
नेमकं काय घडलं : प्राप्त वृत्तानुसार, केसीएन स्टेडियमच्या पिच बी वर 13 वर्षांखालील क्रिकेट सामना आयोजित केला होता. सामना संपल्यानंतर, माणिक गुप्ता पॅरामाउंट आणि वायएमसीए यांच्यातील जवळच्या सामन्यात पंच म्हणून काम करणारे सहकारी पंच जगदीश यांची वाट पाहत होते. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, एका डावाच्या 40 व्या षटकाच्या आणि दुसऱ्या डावाच्या 17.5 व्या षटकाच्या दरम्यान अचानक मधमाशांचा झुंडी मैदानावर दिसल्या. हा हल्ला इतका अचानक होता की खेळाडूंना सावरण्यासाठीही वेळ मिळाला नाही.
अंपायरचा उपाचारादरम्यान मृत्यू : अनेक खेळाडू आपला जीव वाचवण्यासाठी मैदानावर झोपले, तर काही जण सुरक्षित ठिकाणी पळाले. गोंधळात, मधमाश्यांनी माणिक गुप्ता यांना घेरले आणि त्यांना अनेक वेळा चावले. सततच्या हल्ल्यामुळं ते मैदानावर बेशुद्ध पडले. प्रत्यक्षदर्शींनी जखमी पंचांना तातडीनं शुक्लागंज येथील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल केलं. प्राथमिक उपचारानंतर डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचं समजून त्यांना कानपूरला रेफर केलं. त्यांच्या कुटुंबियांनी सुरुवातीला त्यांना कानपूरमधील एका रुग्णालयात नेलं. त्यांची प्रकृती सुधारली नाही तेव्हा त्यांना कार्डिओलॉजी इन्स्टिट्यूटमध्ये दाखल करण्यात आलं, परंतु संध्याकाळी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
भविष्याच काळजी घेणार : घटनेची माहिती मिळताच कुटुंब हादरुन गेलं. क्रीडा चाहते आणि स्थानिक क्रिकेट समुदायातही दुःखाची लाट पसरली. असं वृत्त आहे की माणिक गुप्ता हे बराच काळ क्रिकेट पंचिंगमध्ये सहभागी होते आणि शांत वर्तन आणि निष्पक्ष निर्णयांसाठी ओळखले जात होते. मधमाशांच्या हल्ल्यानंतर सामना ताबडतोब थांबवण्यात आला. आयोजकांनी तीव्र दुःख आणि शोक व्यक्त केला. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं.
