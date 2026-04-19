भारतीय क्रिकेटमध्ये धाडसी निर्णय घेणाऱ्या आगरकरांना BCCI कडून गिफ्ट; अध्यक्षपदाचा करार वाढवला
भारतीय संघाचे मुख्य निवडकर्ता म्हणून अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ यावर्षी जूनमध्ये संपत आहे. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच बीसीसीआयनं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
Published : April 19, 2026 at 3:28 PM IST
Updated : April 19, 2026 at 5:27 PM IST
मुंबई Ajit Agarkar : भारतीय संघाचे मुख्य निवडकर्ता म्हणून अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ यावर्षी जूनमध्ये संपत आहे. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच बीसीसीआयनं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ आता वाढवण्यात आला आहे. मंडळानं त्यांचा करार नूतनीकरण करुन त्यांचा कार्यकाळ एका वर्षासाठी वाढवला आहे. संघ निवडीमध्ये सातत्य राखण्यासाठी, 2027 च्या वनडे विश्वचषक स्पर्धेला डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला.
🚨 AJIT AGARKAR CONTRACT EXTENDED. 🚨— Tejas Agarwal (@tejasagarwal197) April 19, 2026
- The BCCI has extended Ajit Agarkar’s contract till June 2027. 📑
Agarkar’s initial contract expires in June this year. (Express Sports). pic.twitter.com/8BcoyH4Bvl
2027 पर्यंत वाढवला कार्यकाळ : मात्र, त्यांचा कार्यकाळ आतापासून एका वर्षासाठी, म्हणजेच जून 2027 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पुढील वर्षीचा वनडे विश्वचषक ऑक्टोबरमध्ये दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया इथं आयोजित होणार आहे. त्यामुळं, विश्वचषकापर्यंत आगरकर यांचा कार्यकाळ अजूनही वाढवला जाऊ शकतो. मात्र, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
आगरकर यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल : पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, आगरकर यांनी स्वतः मुदतवाढीची विनंती केली नव्हती. एक निवडकर्ता जास्तीत जास्त चार वर्षे काम करु शकतो, त्यामुळं त्याचा करार वाढवण्याऐवजी त्याचं नूतनीकरण करण्यात आलं आहे. सूत्रांनुसार, आगरकर यांना नेहमीच वाटत होतं की त्यांचं भविष्य त्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून असावं. सूत्रांनी असंही सांगितलं की, आगरकर यांच्या कार्यकाळात टीम इंडियामध्ये एक सुरळीत स्थित्यंतर झालं आहे. वरिष्ठ आणि तरुण खेळाडूंमध्ये संतुलन साधण्यात आले आणि अनेक धाडसी निवड निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळं संघाला एक नवीन दिशा मिळाली. यामुळंच त्यांच्या कराराचं नूतनीकरण करण्यात आलं आहे.
🚨 AJIT AGARKAR AS CHIEF SELECTOR OF TEAM INDIA TILL 2027 🚨— Indian Cricket (@IPL2025Auction) April 19, 2026
- Chief selector Ajit Agarkar get an extension till June 2027.
- Under his tenure, India Won 2024, 2026 T20 World Cup, Champions trophy 2025. pic.twitter.com/1CL05kOpqo
आगरकरांच्या कार्यकाळात टीम इंडियानं जिंकली तीन आयसीसी विजेतेपदं : आगरकर यांच्या कार्यकाळात टीम इंडियाची कामगिरी खूपच चांगली राहिली आहे. ऑक्टोबर 2023 ते मार्च 2026 दरम्यान, भारतीय संघानं चार आयसीसी स्पर्धांचे अंतिम सामने खेळले आणि त्यापैकी तीन जिंकले. त्यांच्या कार्यकाळात, टीम इंडियानं प्रमुख स्पर्धांमध्ये सातत्यानं चांगली कामगिरी केली. भारतानं आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2024, आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 आणि आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 यांसारखी मोठी विजेतेपदं जिंकली. याशिवाय, संघ आयसीसी विश्वचषक 2023 च्या अंतिम फेरीत पोहोचला होता.
