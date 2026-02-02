पाकिस्तानच्या भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कारानंतर BCCI नं सौडलं मौन; ICC 48 तासांत घेणार मोठा निर्णय?
पाकिस्तान सरकारनं भारताविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली Rajeev shukla : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकापूर्वीचा वाद अजूनही कमी होण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. पाकिस्तान सरकारनं त्यांच्या संघाला 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात बहिष्कार घालण्याचे आदेश दिले आहेत. पाकिस्तान संपूर्ण स्पर्धा श्रीलंकेत खेळणार आहे, परंतु त्यांना फक्त भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास आक्षेप आहे. बीसीसीआयनं यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आता, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या निर्णयावर त्यांची पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
बीसीसीआयच्या उपाध्यक्षांनी बहिष्काराच्या मुद्द्यावर सोडलं मौन : टी-20 विश्वचषकात भारताविरुद्ध न खेळण्याच्या निर्णयाबद्दल पाकिस्तानवर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. दरम्यान, बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष आणि काँग्रेस खासदार राजीव शुक्ला यांनी त्यांची पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी बहिष्कारावरील आयसीसीच्या विधानाचं समर्थन केलं. शुक्ला म्हणाले, "आयसीसीनं एक कडक विधान जारी केले आहे. त्यांनी क्रीडाभावनेबद्दल बोलले. आम्ही आयसीसीशी पूर्णपणे सहमत आहोत." आम्ही आयसीसीशी बोलेपर्यंत बीसीसीआय भाष्य करणार नाही.
आयसीसीनं त्यांच्या निवेदनात काय म्हटलं? : पाकिस्तान सरकारच्या घोषणेनंतर, आयसीसीनं भारताविरुद्धच्या सामन्यावर पाकिस्तानच्या बहिष्काराबद्दल एक निवेदन जारी केले. त्यात त्यांनी पीसीबीकडून अधिकृत प्रतिसाद मागितला. आयसीसीनं क्रीडा वृत्तीचा उल्लेख केला आणि म्हटलं की सरकारची भूमिका वेगळी आहे. आयसीसीनं पीसीबीला त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा सल्लाही दिला.
आयसीसी 48 तासांत घेणार बैठक : आयसीसीनं असंही म्हटलं आहे की याचा पाकिस्तानच्या क्रिकेटवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आयसीसीनं असंही म्हटलं आहे की ते त्यांचा पूर्ण सदस्य पाकिस्तान टी-20 विश्वचषकात सहभागी होताना पाहू इच्छितात आणि निर्णयावर एकमत होऊ इच्छितात. पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आयसीसी पुढील 48 तासांत बैठक घेणार असल्याचं वृत्त आहे.
