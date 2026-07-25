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रोहित शर्मा 2027 ODI वर्ल्ड कप खेळणार की नाही? BCCI च्या बड्या अधिकाऱ्याचं मोठं विधान

इंग्लंडच्या नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यादरम्यान टीम इंडियाचा सलामीवीर फलंदाज रोहित शर्माच्या निवृत्तीबद्दल बरीच चर्चा झाली होती. आता, बीसीसीआयनं रोहितच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीबद्दल माहिती दिली आहे.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा 2027 ODI वर्ल्ड कप खेळणार की नाही? (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 25, 2026 at 3:17 PM IST

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Rohit Sharma : इंग्लंडच्या नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यादरम्यान टीम इंडियाचा सलामीवीर फलंदाज रोहित शर्माच्या निवृत्तीबद्दल बरीच चर्चा झाली होती. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, तो लॉर्ड्सवर आपला शेवटचा वनडे सामना खेळेल, पण त्याच सामन्यात रोहितनं एक दमदार शतक झळकावून निवृत्तीची चर्चा करणाऱ्यांना गप्प केलं. आता, बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी रोहितच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीबद्दल एक मोठी माहिती दिली आहे.

काय म्हणाले राजीव शुक्ला : राजीव शुक्ला यांनी रोहित शर्माच्या आंतरराष्ट्रीय भविष्याबद्दलच्या अटकळी फेटाळून लावल्या आहेत. त्यांनी यावरही जोर दिला की, भारतीय सलामीवीराच्या वनडे क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. इंग्लंडविरुद्धची वनडे मालिका भारतासाठी त्याची शेवटची असू शकते, असं वृत्त समोर आल्यानंतर रोहितच्या भविष्याबद्दल प्रश्न निर्माण झाले होते.

रोहितच्या निवृत्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही : एका कार्यक्रमात बोलताना राजीव शुक्ला म्हणाले, "रोहित शर्मा आमच्या संघाचा भाग आहे आणि तो खेळत राहील. मीडिया आणि सोशल मीडियावर होणारी चर्चा निरर्थक आहे. सध्या त्याच्या निवृत्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही." त्यांनी सध्याच्या भारतीय संघ व्यवस्थापन आणि नेतृत्वालाही पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, "प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे, पण संघात कोण राहणार आणि कोण नाही, हा निर्णय निवड समितीचा आहे. भारतीय संघ चांगली कामगिरी करत आहे आणि सामने जिंकत आहे, त्यामुळं सध्या कोणत्याही बदलांची गरज नाही."

तिसऱ्या सामन्यात रोहितनं झळकावलं शतक : मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये संघर्ष केल्यानंतर रोहितनं तिसऱ्या सामन्यात शतक झळकावलं, ज्यामुळं संघातील त्याच्या स्थानाबद्दलची चर्चा पुन्हा सुरु झाली. मात्र, लॉर्ड्सवरील त्याच्या खेळीनं त्याच्या भूतकाळातील आठवणी आणि संघासाठी त्याचं महत्त्व पुन्हा जागृत केलं. असे असूनही, विश्वचषकासाठी बोर्ड यशस्वी जैस्वाल आणि इतर तरुण खेळाडूंचा विचार करत असल्याचे प्रबळ संकेत मिळत आहेत. रोहितची दुखापत आणि तंदुरुस्तीची चिंता पाहता, त्याच्या जागी दुसरा खेळाडू असणं अत्यावश्यक आहे.

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BCCI VICE PRESIDENT RAJEEV SHUKLA
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