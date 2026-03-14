BCCI करणार खेळाडूंचा सन्मान; तीन दिग्गजांना मिळणार जीवनगौरव पुरस्कार
Published : March 14, 2026 at 2:55 PM IST
मुंबई BCCI Awards 2026 : भारतीय क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आणि योगदान देणाऱ्या खेळाडूंना सन्मानित करण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) नमन पुरस्कार 2026 चं आयोजन करत आहे. हा पुरस्कार सोहळा 15 मार्च 2026 रोजी नवी दिल्ली इथं आयोजित केला जाईल. बीसीसीआय दरवर्षी विविध श्रेणींमध्ये सक्रिय खेळाडू, माजी खेळाडू, प्रशिक्षक आणि पंचांना हे पुरस्कार प्रदान करते. बीसीसीआयनं यावर्षी कोणत्या खेळाडूंना कोणते पुरस्कार मिळतील याची घोषणा केली आहे.
🚨 News 🚨
BCCI to honour Roger Binny, Rahul Dravid and Mithali Raj with Lifetime Achievement Awards at Naman Awards 2026, scheduled to be held on Sunday, 15 March 2026, in New Delhi.
शुबमन गिलला पॉली उम्रीगर पुरस्कार : बीसीसीआयनं भारतीय कसोटी आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिलला पॉली उम्रीगर पुरस्कार प्रदान करण्याची घोषणा केली आहे. हा पुरस्कार पुरुष क्रिकेटमधील सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूला देण्यात येतो. शुभमन गिलचा हा सलग दुसरा पुरस्कार असेल. तर स्मृती मंधानाला महिला श्रेणीमध्ये सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू पुरस्कार मिळेल. स्मृतीचा हा पाचवा पुरस्कार असेल.
तीन खेळाडूंना जीवनगौरव पुरस्कार : या वर्षीच्या नमन पुरस्कारांमध्ये रॉजर बिन्नी आणि राहुल द्रविड यांना कर्नल सी.के. नायडू जीवनगौरव पुरस्कारानं सन्मानित केलं जाईल. भारतीय क्रिकेटमध्ये उल्लेखनीय योगदान दिल्याबद्दल बीसीसीआयनं दिलेला हा सर्वोच्च सन्मान आहे. महिला श्रेणीमध्ये, मिताली राजला महिलांसाठी बीसीसीआय जीवनगौरव पुरस्कारानं सन्मानित केलं जाईल. हा पुरस्कार भारतातील महिला क्रिकेटच्या विकासात आणि त्याच्या जागतिक ओळखीसाठी तिच्या अपवादात्मक योगदानासाठी देण्यात येतो.
At the Naman Awards 2026, scheduled for 15 March 2026, in New Delhi. India's Test and ODI captain Shubman Gill will receive the Polly Umrigar Award for Best International Cricketer (Men) for the 2024–25 season for the second time. Smriti Mandhana will receive the Best…
देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचाही सन्मान : देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये, मुंबईच्या इरा जाधवला जगमोहन दालमिया ट्रॉफी प्रदान केली जाईल, जी देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वोत्तम महिला क्रिकेटपटू म्हणून दिली जाते. हरियाणाच्या शेफाली वर्मा यांना वरिष्ठ देशांतर्गत वनडे सामन्यांमध्ये सर्वोत्तम महिला क्रिकेटपटू म्हणून जगमोहन दालमिया ट्रॉफी प्रदान केली जाते. तर मुंबईच्या आयुष म्हात्रेला देशांतर्गत मर्यादित षटकांच्या स्पर्धांमध्ये सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडू म्हणून लाला अमरनाथ पुरस्कारानं सन्मानित केलं जाईल. विदर्भाच्या हर्ष दुबेला रणजी ट्रॉफीमध्ये सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडू म्हणून लाला अमरनाथ पुरस्कार प्रदान केला जाईल. याव्यतिरिक्त, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला (एमसीए) पुन्हा एकदा बीसीसीआयच्या देशांतर्गत स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरीसाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल.
