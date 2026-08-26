आता समुद्रापार पोहोचणार भारतीय क्रिकेट! BCCI मध्ये समाविष्ट होणार नवीन क्रिकेट संघ
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) 95वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) 18 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबईतील बोर्ड कार्यालयात होणार आहे.
Published : August 26, 2026 at 12:37 PM IST
मुंबई Andaman And Nicobar Islands : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) 95वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) 18 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबईतील बोर्ड कार्यालयात होणार आहे. यादरम्यान, बोर्ड भारतीय क्रिकेटच्या नकाशात एक नवीन आणि ऐतिहासिक अध्याय जोडण्याची तयारी करत आहे. अंदमान आणि निकोबार बेटे या केंद्रशासित प्रदेशाला बीसीसीआयचं सहयोगी सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव या सभेच्या कार्यसूचीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. बीसीसीआयनं या सभेवर सर्व सदस्य संघटनांचं मत जाणून घेण्यासाठी त्यांना पत्र पाठवलं आहे.
🔴BCCI IS OPENING THE DOOR FOR ANDAMAN & Nicobar 🇮🇳— Sam (@cricsam02) August 26, 2026
- BCCI will discuss associate membership for Cricket Association Andaman & Nicobar at its AGM(Annual General meeting) on September 18.
- If approved, BCCI could help improve cricket infrastructure in the islands.
- It could… pic.twitter.com/yBX93NNS1x
अंदमान आणि निकोबारमध्येही रंगणार क्रिकेटचा थरार : आठ केंद्रशासित प्रदेशांपैकी दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर आणि चंदीगड यांसारख्या प्रदेशांतील संघ नियमितपणे बीसीसीआयच्या देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये खेळतात. मात्र, 800 हून अधिक द्विपसमूह असलेल्या अंदमान आणि निकोबारकडे अद्याप बीसीसीआय-मान्यताप्राप्त अधिकृत संघ नाही. स्थानिक अंदमान आणि निकोबार क्रिकेट असोसिएशननं केवळ प्रादेशिक स्पर्धांचं आयोजन केलं आहे. देशातील सर्वात मोठी क्रिकेट संघटना या द्वीपसमूहाच्या क्रिकेट रचनेवर औपचारिकपणे नियंत्रण मिळवण्याचा विचार करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
🚨 BIG UPDATE FOR INDIAN CRICKET.🚨(the Indan Express)— Sahil (@SahilSinghadiya) August 26, 2026
BCCI is set to discuss granting Associate Membership to Andaman & Nicobar Islands at its AGM in Mumbai on September 18.
The islands are currently not affiliated with BCCI. pic.twitter.com/cbLQzjeTqo
प्रमुख स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची संधी : जर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर त्याचे अनेक मोठे फायदे होतील. अंदमान आणि निकोबारचा स्वतःचा अधिकृत संघ असेल, जो रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी यांसारख्या राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळण्यास पात्र असेल. याशिवाय बीसीसीआय स्थानिक खेळाडूंना घडवण्यासाठी क्रिकेट अकादमी, प्रशिक्षण सुविधा आणि स्टेडियम्सचाही विकास करेल. सध्या, बीसीसीआयच्या देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये 38 संघ सहभागी होतात, या निर्णयानंतर ही संख्या वाढू शकते.
इतर प्रमुख मुद्द्यांवरही निर्णय होण्याची शक्यता : या बैठकीदरम्यान, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेत भारताचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नामांकनावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. याव्यतिरिक्त, सर्वसाधारण सभा आयपीएल नियामक परिषदेसाठी दोन प्रतिनिधींची निवड करेल. भारतीय क्रिकेटपटू संघटनेच्या (ICA) एका प्रतिनिधीलाही आयपीएल नियामक परिषदेत औपचारिकपणे समाविष्ट केलं जाईल.
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