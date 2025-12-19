ETV Bharat / sports

टी-20 विश्वचषकासाठी कधी होणार टीम इंडियाची घोषणा? BCCI नं सांगितली वेळ

आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 साठी दोन महिन्यांपेक्षा कमी वेळ शिल्लक असताना, संघाची घोषणा कधी होणार असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे.

Team India Squad For T20 World Cup
टीम इंडिया (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025

1 Min Read
मुंबई Team India Squad For T20 World Cup : आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 साठी दोन महिन्यांपेक्षा कमी वेळ शिल्लक असताना, अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील बीसीसीआय निवड समितीची बैठक शनिवार, 20 डिसेंबर रोजी मुंबईतील मुख्यालयात होत आहे. समिती पुढील महिन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या व्हाईट-बॉल मालिकेसाठी आणि 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी भारताचा संघ जाहीर करेल. टीम इंडिया सध्या घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळत आहे, ज्याचा अंतिम सामना आज (शुक्रवार) अहमदाबादमध्ये खेळला जात आहे.

पत्रकार परिषदेत जाहीर होणार संघ : बीसीसीआयनं शुक्रवारी सांगितलं की, "वरिष्ठ पुरुष निवड समिती शनिवारी मुंबईतील बीसीसीआय मुख्यालयात न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-20 मालिका आणि 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी भारताचा संघ निवडण्यासाठी बैठक घेईल. त्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर पत्रकार परिषद घेतील." पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सुरु होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी, भारत तीन वनडे आणि पाच टी-20 सामन्यांच्या व्हाईट-बॉल मालिकेत न्यूझीलंडचं यजमानपद भूषवेल. ही मालिका 11 ते 31 जानेवारी दरम्यान खेळवली जाईल.

7 फेब्रुवारीपासून सुरु होणार वर्ल्ड कप : भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या 10 व्या टी-20 विश्वचषकात एकूण 20 संघ सहभागी होतील. त्यांना प्रत्येकी पाच संघांच्या चार गटात विभागण्यात आलं आहे. 7 फेब्रुवारीपासून सुरु होणारी ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंकेतील आठ स्टेडियमवर 29 दिवस चालेल आणि अंतिम सामना 8 मार्च रोजी होईल. गतविजेत्या भारताला अमेरिका, नामिबिया, नेदरलँड्स आणि माजी विजेत्या पाकिस्तानसह गट अ मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. भारत श्रीलंकेसोबत या स्पर्धेचे सह-यजमानपद भूषवत आहे आणि त्यांचे गट सामने चार स्टेडियमवर खेळेल, मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम, दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियम, कोलंबोतील आर. प्रेमदासा स्टेडियम आणि अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम. भारतीय संघ मुंबईतील स्पर्धेतील त्यांच्या पहिल्या सामन्यात अमेरिकेशी सामना करेल.

टी-20 विश्वचषक 2026 गट :

  • गट अ: भारत, अमेरिका, नामिबिया, नेदरलँड्स, पाकिस्तान
  • गट ब: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, आयर्लंड, ओमान
  • गट क: इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, बांगलादेश, इटली, नेपाळ
  • गट ड: दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, कॅनडा, युएई

संपादकांची शिफारस

