कसोटी सामना सुरु असताना BCCI करणार टीम इंडियाची घोषणा; कुठं दिसणार लाईव्ह?
भारतीय क्रिकेट संघ जून 2026 च्या अखेरीस UK (युनायटेड किंगडम) दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यावर भारतीय संघ प्रथम आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळेल.
Published : June 6, 2026 at 10:06 AM IST
मुंबई BCCI to Announce Squad : भारतीय क्रिकेट संघ जून 2026 च्या अखेरीस UK (युनायटेड किंगडम) दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यावर भारतीय संघ प्रथम आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळेल. यानंतर, भारतीय संघ टी-20 आणि वनडे मालिकेसाठी इंग्लंडला जाईल. बीसीसीआय या दोन्ही मालिकांसाठी संघांची घोषणा आज करणार आहे. दुपारी 1 वाजता संघांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 2026 चा टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर, टीम इंडिया 26 जून रोजी आयर्लंडविरुद्ध आपली पहिली टी-20 मालिका खेळेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आयर्लंड मालिकेसाठी भारतीय संघात अनेक बदल दिसू शकतात.
Team India squad announcement tomorrow!— Cricket Gyan (@cricketgyann) June 5, 2026
Press Conference 🚨
The Men’s Selection Committee will meet at BCCI HQ on Saturday, followed by a press conference by Ajit Agarkar and Devajit Saikia at 1 PM IST announcing New T20I captain and squads for England series and Asian games.… pic.twitter.com/5ELVZdu7UF
श्रेयस अय्यर भारताचा टी-20 कर्णधार होण्याची शक्यता : मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सूर्यकुमार यादवच्या खराब फॉर्ममुळं निवड समितीची चिंता वाढली आहे. भविष्याचा विचार करुन सूर्याला कर्णधारपदावरुन हटवलं जाईल. याचा अर्थ भारत नवीन टी-20 कर्णधाराच्या शोधात असेल. आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सचं कर्णधारपद भूषवणारा श्रेयस अय्यर या शर्यतीत आघाडीवर आहे. कर्णधारासोबतच भारतीय टी-20 संघाच्या उपकर्णधारपदीही बदल होण्याची शक्यता आहे. आयर्लंड दौऱ्यासाठीच्या भारतीय टी-20 संघात वैभव सूर्यवंशीचाही समावेश होण्याची शक्यता आहे.
कधी होणार संघ जाहीर, कुठं पाहायचं लाईव्ह : बीसीसीआयच्या माहितीनुसार, संघ निवडीसाठी आज बीसीसीआयच्या मुख्यालयात बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर आणि बोर्ड सचिव देवजित सैकिया माध्यमांना संबोधित करतील. ही पत्रकार परिषद दुपारी 1:00 वाजता बीसीसीआय कार्यालयात सुरु होईल. या बैठकीला श्रेयस अय्यरही उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. अजित आगरकर आणि श्रेयस अय्यर माध्यमांसमोर एकत्र येऊ शकतात. ही पत्रकार परिषद स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येईल तर जिओ हॉटस्टारवरही याचं थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे.
Team India squad announcement tomorrow!— Raja (@_raja_kumar) June 5, 2026
- The Men’s Selection Committee will meet at BCCI HQ on Saturday
- followed by a press conference by Ajit Agarkar and Devajit Saikia at 1 PM pic.twitter.com/e0IZ99V4k6
भारताचा UK दौरा 26 जूनपासून होणार सुरु : भारतीय क्रिकेट संघाचा आगामी यूके दौरा 26 आणि 28 जून रोजी आयर्लंडविरुद्धच्या दोन टी-20 सामन्यांनी सुरु होईल. आयर्लंड मालिकेतील दोन्ही टी-20 सामने बेलफास्टमध्ये खेळले जातील. त्यानंतर भारतीय संघ इंग्लंडला रवाना होईल, जिथं 1 जुलैपासून दोन्ही देशांमध्ये मर्यादित षटकांची (व्हाइट-बॉल) मालिका सुरु होईल. या मालिकेत पाच टी-20 आणि तीन वनडे सामन्यांचा समावेश असेल.
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