रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट खेळणार की नाही? खुद्द BCCI सचिवांनी दिलं उत्तर
बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनी रोहित शर्माबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे.
Published : September 4, 2026 at 11:09 AM IST
मुंबई BCCI on Rohit Sharma : गुरुवारी मुंबईत बीसीसीआयची एक मोठी बैठक पार पडली. यात भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्माला दिलासा मिळाला आहे. बीसीसीआय सचिवांच्या म्हणण्यानुसार, रोहित खेळणं सुरुच ठेवणार आहे. त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण निवेदन जारी केलं आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय संघाचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर या बैठकीला उपस्थित नव्हते. मात्र, कसोटी आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिल आणि टी-20 कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी बैठकीला उपस्थित राहून आपली मतं व्यक्त केली.
VIDEO | Mumbai: “No difficulties expected in Japan; Rohit playing superbly,” says BCCI Secretary Devajit Saikia (@lonsaikia), amid speculation that Rohit Sharma could be dropped from the upcoming ODI series against the West Indies.— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/kWeU64ZjXq
रोहितबाबत काय म्हणाले बीसीसीआय सचिव : गेल्या काही काळापासून रोहित शर्माबद्दल सतत चर्चा सुरु आहे. त्याच्या निवृत्तीबद्दलच्या चर्चांना उधाण आलं होतं, पण आता असं दिसतं की नजीकच्या भविष्यात या चर्चा बंद होतील. खरं तर, बीसीसीआयच्या बैठकीनंतर सचिव देवजित सैकिया यांनी स्पष्ट केलं की रोहित शर्मा चांगला खेळत आहे आणि ऑनलाइन पसरत असलेल्या बातम्यांकडे लक्ष देऊ नये. जरी सैकिया यांनी रोहितच्या भविष्याबद्दल थेट भाष्य केलं नसलं तरी, त्यांच्या वक्तव्यावरुन असं सूचित होतं की माजी कर्णधार सध्या कोणत्याही धोक्यात नाही आणि जर तो चांगली कामगिरी करत राहिला, तर पुढील वर्षीच्या वनडे विश्वचषकापर्यंत त्याची कारकीर्द सुरळीतपणे सुरु राहील.
मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर बैठकीला गैरहजर : दरम्यान, मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. ते व्हर्च्युअलीसुद्धा उपस्थित नव्हते. भारतीय क्रिकेटसंदर्भातील इतक्या महत्त्वाच्या बैठकीला ते का अनुपस्थित होते, हे अस्पष्ट आहे. मात्र जेव्हा देवजित सैकिया यांना याबाबत विचारलं असता, त्यांनी सांगितलं की बैठक अनपेक्षितपणे आयोजित करण्यात आली होती आणि आगरकर वैयक्तिक कारणांमुळं उपस्थित राहू शकले नाहीत.
VIDEO | Mumbai: “Chief selector Ajit Agarkar was out of station and couldn’t even join online; meeting focused on building the best team for the 2027 ODI World Cup”, says BCCI Secretary Devajit Saikia (@lonsaikia).— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/gQKjXlw0DV
क्रिकेट संचालकाच्या नियुक्तीला नकार : दरम्यान, बीसीसीआय क्रिकेट संचालक म्हणून कोणाचीतरी नियुक्ती करु शकते, असं वृत्त होतं, परंतु सचिवांनी अशा नियुक्तीची शक्यता स्पष्टपणे नाकारली आहे. माध्यमांनी शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर यांनाही प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते उत्तर न देताच निघून गेले. त्यांच्या आगमनाचे आणि प्रस्थानाचे व्हिडिओदेखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
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