बांगलादेशचे टी-20 विश्वचषकाचे सामने पाकिस्तानात होणार? BCCI सचिवांनी दिली मोठी अपडेट
बांगलादेशच्या टी-20 विश्वचषक सामन्यांच्या ठिकाणांत संभाव्य बदलाबाबत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून (ICC) BCCI ला कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.
Published : January 12, 2026 at 5:16 PM IST
मुंबई BCCI Secretary Devajit Saikia : बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड त्यांच्या क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी निरुपयोगी गोष्टींवर वेळ वाया घालवत आहे. एका वृत्तानुसार, बोर्ड आता भारतात होणारे त्यांचे टी-20 विश्वचषक सामने पाकिस्तानमध्ये हलवण्याची चर्चा करत आहे. मात्र बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी या निर्णयाला नकार दिला. त्यांनी स्पष्ट केलं की बांगलादेशच्या टी-20 विश्वचषक सामन्यांच्या ठिकाणांत संभाव्य बदलाबाबत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून (ICC) कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. सध्या बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) आणि आयसीसी यांच्यात हा विषय चर्चेत आहे.
"The BCCI has not received any communication regarding the matter of shifting Bangladesh matches to Chennai or anywhere else, and it is beyond our control. It is a matter of communication between the BCB and the ICC, as the ICC is the governing body. If the ICC conveys any…
भारत आणि श्रीलंकेत होणार टी-20 विश्वचषक : भारत आणि श्रीलंका 7 फेब्रुवारीपासून सुरु होणारी टी-20 विश्वचषक स्पर्धा आयोजित करणार आहेत. दोन्ही शेजारी देशांमधील तणाव वाढत असल्यानं सुरक्षेच्या कारणास्तव बीसीबीनं आयसीसीला त्यांचे सामने श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती केली आहे. बीसीबीनं सांगितलं की त्यांना आयसीसीकडून प्रतिसाद मिळाला आहे आणि आयसीसीनं त्यांच्या विनंतीवर विचार करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. सोमवारी आलेल्या वृत्तानुसार, आयसीसी बांगलादेशच्या सामन्यांसाठी पर्यायी स्थळांचा विचार करत आहे. असं दिसतं की बांगलादेशचे सामने त्यांचे पसंतीचे ठिकाण असलेल्या श्रीलंकेत आयोजित करणं अशक्य आहे. त्याऐवजी, कोलकाता आणि मुंबईच्या मूळ ठिकाणांना पर्याय म्हणून चेन्नई आणि त्रिवेंद्रम हे संघ उदयास येत आहेत.
काय म्हणाले सैकिया : या सर्व घडामोडींवर बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया वृत्तसंस्था आयएएनएसला म्हणाले, "भारतीय क्रिकेट बोर्डाला कोणत्याही ठिकाणातील बदलांबद्दल कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. बांगलादेशचे सामने चेन्नई किंवा इतरत्र हलवण्याबाबत बीसीसीआयला कोणतीही माहिती मिळालेली नाही आणि ते आमच्या नियंत्रणाबाहेर आहे. हा बीसीबी आणि आयसीसी यांच्यातील विषय आहे, कारण आयसीसी ही प्रशासकीय संस्था आहे. जर आयसीसीनं स्थळ बदलाबाबत कोणताही निर्णय आम्हाला कळवला तर यजमान म्हणून बीसीसीआय आवश्यक पावलं उचलेल. सध्या, आमच्याकडे अशी कोणतीही माहिती नाही."
कधी होणार बांगलादेशचे सामने : सध्याच्या वेळापत्रकानुसार, बांगलादेश कोलकातामध्ये तीन सामने खेळेल, 7 फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध, 9 फेब्रुवारी रोजी इटलीविरुद्ध आणि 14 फेब्रुवारी रोजी इंग्लंडविरुद्ध. त्यानंतर 17 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत त्यांचा सामना नेपाळविरुद्ध होईल.
