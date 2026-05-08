IPL मध्ये गर्लफ्रेंड कल्चर होणार बंद; बीसीसीआयनं मोठं पाऊल उचलत फ्रँचायझींना जारी केली कडक सूचना
Published : May 8, 2026 at 10:37 AM IST
मुंबई IPL 2026 : 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) हंगाम सुरु झाला असून, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) सर्व फ्रँचायझींना एक नवीन आणि कडक सूचना जारी केली आहे. खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफच्या सुरक्षेचा विचार करुन, मंडळानं हॉटेलमध्ये येणाऱ्या-जाणाऱ्या पाहुण्यांबाबत कडक नियम लागू केले आहेत.
#WATCH | Guwahati, Assam: BCCI Secretary Devajit Saikia says, " this time, we have observed various anomalies and irregularities in the conduct of certain franchises and players. so bcci and ipl are preparing an advisory, and we are going to release that advisory this evening… pic.twitter.com/JtScEpcpCg— ANI (@ANI) May 7, 2026
काय म्हणालं बीसीसीआय : फ्रँचायझींना पाठवलेल्या एका अधिकृत संदेशात, बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी सांगितलं की, या सूचनेचं पालन होत आहे की नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी आयपीएल ऑपरेशन्स टीम वेळोवेळी तिची तपासणी करेल. टीम मॅनेजर्सना सर्व मंजूर पाहुण्यांच्या भेटी आणि हॉटेलमधील हालचालींची नोंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंडळाच्या सूचनेत स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, काही प्रकरणांमध्ये, खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफनं टीम मॅनेजर्सच्या माहितीशिवाय किंवा परवानगीशिवाय बाहेरील व्यक्तींना हॉटेलच्या खोल्यांमध्ये प्रवेश दिला होता. अनेक प्रकरणांमध्ये, टीम मॅनेजर्सना पाहुण्यांच्या उपस्थितीबद्दल माहितीच नव्हती. बीसीसीआयनं या प्रथेवर तात्काळ बंदी घातली आहे.
🚨 The BCCI has sent seven-page guidelines to the 10 IPL franchises, addressing key issues in the middle of #IPL2026#CricketTwitter pic.twitter.com/1e6gYHX0Pw— Cricbuzz (@cricbuzz) May 7, 2026
काय आहेत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे : नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खेळाडू किंवा स्टाफ सदस्याशी नातं काहीही असलं तरी, कोणत्याही व्यक्तीला टीम मॅनेजरच्या पूर्व माहिती आणि लेखी मंजुरीशिवाय हॉटेलच्या खोलीत प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. बीसीसीआयनं हे देखील स्पष्ट केलं आहे की, खेळाडू किंवा सपोर्ट स्टाफला भेटायला येणाऱ्या पाहुण्यांना केवळ हॉटेलच्या लॉबी किंवा रिसेप्शन लाउंजसारख्या सार्वजनिक ठिकाणीच भेटण्याची परवानगी असेल. हॉटेलच्या खाजगी खोलीत नेल्या जाणाऱ्या कोणत्याही पाहुण्याला टीम मॅनेजरची लेखी परवानगी आवश्यक असेल.
हनी ट्रॅपचाही इशारा : बोर्डानं फ्रँचायझींना हनी ट्रॅप आणि सुरक्षेच्या धोक्यांबाबतही इशारा दिला आहे. या सूचनेत म्हटलं आहे की, उच्च-स्तरीय क्रीडा वातावरणात, लक्ष्यित तडजोड आणि हनी ट्रॅपचा धोका कायम असतो. शिवाय, लैंगिक छळासारख्या गंभीर कायदेशीर आरोपांची शक्यता नाकारता येत नाही. बीसीसीआयनं सर्व आयपीएल फ्रँचायझींना संभाव्य वाद किंवा सुरक्षेचे धोके टाळण्यासाठी खेळाडूंच्या सुरक्षेबाबत सतर्क आणि सक्रिय राहण्याचं आवाहन केलं आहे.
