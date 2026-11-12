IPL मध्ये 2 नवीन संघ येणार? BCCI दिली मोठी अपडेट
आयपीएलमध्ये दोन नवीन संघांच्या प्रवेशासंदर्भात काही काळापासून सुरु असलेल्या चर्चेला बीसीसीआयनं अखेर पूर्णविराम दिला आहे.
Published : November 12, 2026 at 10:28 AM IST
मुंबई New Teams in IPL : आयपीएलमध्ये दोन नवीन संघांच्या प्रवेशासंदर्भात काही काळापासून सुरु असलेल्या चर्चेला बीसीसीआयनं अखेर पूर्णविराम दिला आहे. क्रिकेट चाहत्यांना 2028 पासून आयपीएलमध्ये 10 ऐवजी 12 संघ पाहायला मिळतील अशी आशा होती, परंतु बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी स्पष्ट केलं आहे की, मंडळात असा कोणताही विचार सुरु नाही. या विषयावर आतापर्यंत केवळ औपचारिकच नव्हे, तर अनौपचारिक चर्चाही झालेली नाही.
🚨 NO IMMEDIATE EXPANSION TO 12 IPL TEAMS. 🚨 - BCCI Secretary Devajit Saikia has ruled out an immediate expansion of the IPL from 10 to 12 teams. ❌ (PTI) #IPL2027 #IPL #BCCI #CricketNews #BreakingNews #PTI https://t.co/w0viFQfScv— Cricket News (@I_am_Unkar_006) November 12, 2026
काय म्हणाले देवजित सैकिया : देवजित सैकिया यांनी सांगितलं की, आयपीएलमधील संघांची संख्या वाढवण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही. त्यांनी 2028 पासून 12 संघांची स्पर्धा होणार असल्याच्या वृत्तांना केवळ अटकळ म्हणून फेटाळून लावलं. वृत्तसंस्था पीटीआयशी बोलताना सैकिया म्हणाले, "आम्ही 2028 मध्ये आयपीएलला 12 संघांची स्पर्धा बनवण्याच्या शक्यतेवर औपचारिक किंवा अनौपचारिक चर्चा केलेली नाही. सध्या हा आमच्या विचाराधीन विषय नाही."
🚨 IPL Will Not Expand to 12 Teams 🛑 BCCI Secretary Devajit Saikia has completely dismissed reports suggesting an immediate expansion of the IPL from 10 to 12 teams. https://t.co/8V23prB7BH— Mukesh Yadav (@xmukeshji97) November 11, 2026
मंडळाचं संपूर्ण लक्ष 2027 च्या आयपीएलवर : बीसीसीआय सचिवांनी स्पष्ट केलं की, मंडळाचं लक्ष सध्या आयपीएलच्या पुढील हंगामावर आहे, जो स्पर्धेचा 20 वा हंगाम असेल. अशा परिस्थितीत, तो विशेष आणि संस्मरणीय बनवण्यासाठी तयारी केली जात आहे. ते म्हणाले, "आमचं लक्ष 2027 च्या आयपीएलवर आहे, जो त्याचा 20 वा हंगाम असेल. हा एक मोठा कार्यक्रम असणार आहे. आम्ही सध्या त्यावर काम करत आहोत आणि त्यापलीकडे कशाचाही विचार करत नाही." संघांची संख्या वाढवण्याबाबतच्या माध्यमांतील वृत्तांवरही सैकिया यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, या काही लोकांच्या कल्पनेतून निर्माण झालेल्या अटकळ असून त्यांना कोणताही आधार नाही.
🚨 NO EXTENSION TO 12 TEAMS IN THE IPL 🚨 - BCCI Secretary Devajit Saikia has ruled out an immediate expansion of the IPL from 10 to 12 teams (PTI). https://t.co/iPeWGOqAn3— Tanuj (@ImTanujSingh) November 11, 2026
खेळाडूंच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय नाही : आयपीएल 2027 च्या मेगा लिलावापूर्वी, फ्रँचायझींच्या खेळाडूंचं मानधन 125 कोटी रुपयांवरुन 150 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र, सैकिया म्हणाले की, यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यांनी स्पष्ट केलं की, पुढील लिलाव 16 डिसेंबर रोजी होईल, परंतु तो मेगा लिलाव नसेल. खेळाडूंच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतचा कोणताही निर्णय पुढील वर्षीच्या मेगा लिलावानंतरच घेतला जाईल.
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