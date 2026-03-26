IPL च्या उर्वरित वेळापत्रकाबाबत BCCI चा मोठा निर्णय
Published : March 26, 2026 at 12:44 PM IST
मुंबई IPL 2026 : बीसीसीआयनं आयपीएल 2026 बाबत एक मोठं पाऊल उचललं आहे. दरवर्षी बीसीसीआय इंडियन प्रीमियर लीगचं संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर करत असे, पण यावेळी त्यांनी तसं केलं नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) चाहत्यांसाठी पहिल्या 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. आयपीएलच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या आणि नॉकआऊट सामन्यांच्या तारखा आणि ठिकाणं कधी जाहीर होणार, याबद्दल सर्वांना उत्सुकता होती. आता, बीसीसीआय सचिवांनी संपूर्ण वेळापत्रक कधी जाहीर केलं जाईल, हे अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे.
BCCI Secretary Devajit Saikia confirms the remaining #IPL2026 schedule will be announced soon. ⏳📅(TOI)
बीसीसीआयकडून मोठी घोषणा : बीसीसीआयनं आयपीएल 2026 च्या पहिल्या 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं होतं. हे वेळापत्रक 12 एप्रिल 2026 पर्यंतच चाहत्यांसाठी उपलब्ध होतं. भारतीय निवडणूक आयोगानं आसाम, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. आता, बीसीसीआयला आयपीएल 2026 च्या उर्वरित सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर करावं लागेल. दरम्यान बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनी नुकतंच 'टाईम्स ऑफ इंडिया'शी बोलताना आयपीएल 2026 च्या वेळापत्रकाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, 'आम्ही येत्या काही दिवसांत आयपीएल 2026 च्या उर्वरित सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर करु.' बीसीसीआय सचिवांच्या घोषणेवरुन हे स्पष्ट झालं आहे की, संपूर्ण वेळापत्रक एका आठवड्याच्या आत चाहत्यांसमोर येईल.
राजस्थान रॉयल्स आपले घरचे सामने कुठं खेळणार? : याव्यतिरिक्त, आगामी वेळापत्रकाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राजस्थान रॉयल्स आपले घरचे सामने कुठं खेळणार आहे. प्राथमिक वेळापत्रकानुसार राजस्थानचे तिन्ही घरचे सामने आसाममधील गुवाहाटी इथं खेळवले जाणार आहेत. पण उर्वरित चार सामनेही तिथंच खेळले जातील का, की संघाला त्यांच्या जयपूर या मायदेशी खेळता येईल, किंवा ते दुसऱ्या स्टेडियममध्ये खेळतील? हे प्रश्न सध्या अनुत्तरीत आहेत. स्पर्धेबद्दल बोलायचं झाल्यास, ती 28 मार्च रोजी सुरु होईल आणि अंतिम सामना 31 मे रोजी होणार आहे, हे स्पष्ट आहे.
