बांगलादेशच्या निर्णयावरुन विचारलेल्या प्रश्नावर BCCI अध्यक्षांची प्रतिक्रिया व्हायरल; पाहा व्हिडिओ

बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथुन मन्हास यांची बांगलादेशच्या निर्णयावरुन विचारलेल्या प्रश्नावर प्रतिक्रिया व्हायरल होत आहे.

Mithun Manhas Reaction
मिथुन मन्हास (फाईल फोटो) (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 11:48 AM IST

1 Min Read
रायपूर Mithun Manhas Reaction : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं (BCB) गुरुवारी, 22 जानेवारी रोजी पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकासाठी आपला संघ भारतात पाठवण्यास नकार दिला. आता बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथुन मन्हास यांची या प्रकरणाबाबत माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नावर रिएक्शन व्हायरल झाली आहे.

बीसीसीआय अध्यक्षांनी काय म्हटलं? : गुरुवारी बांगलादेशनं पुढील महिन्यात भारतात होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकासाठी आपला क्रिकेट संघ न पाठवण्याचा आपला निर्णय पुन्हा एकदा मांडला, कारण आयसीसीनं स्थळ बदलण्याची त्यांची विनंती नाकारली होती. अशातच आज सकाळी रायपूरमध्ये पोहोचल्यानंतर बीसीसीआय अध्यक्ष मिथुन मन्हास यांना याबद्दल विचारणा करण्यात आली, परंतु त्यांनी सांगितलं की ते फक्त भारत आणि न्यूझीलंडमधील दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्याला उपस्थित राहण्यासाठी आले आहेत. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी बांगलादेशनं आपला संघ भारतात पाठवण्यास नकार दिल्यानंतर बीसीसीआयनं विशेषतः मिथुन मन्हास यांनी यावर कडक मौन बाळगलं आहे.

स्कॉटलंडला मिळू शकते संधी : बुधवार, 21 जानेवारी 2026 रोजी आयसीसीनं बांगलादेशला अल्टिमेटम जारी केला, ज्यामध्ये बांगलादेशला कोणताही सुरक्षा धोका नसल्याचं आणि स्पर्धा सुरु होण्याच्या काही दिवस आधी केवळ तार्किक कारणं सांगून भारतात आपला संघ पाठवण्याची पुष्टी करण्यास सांगितलं होतं. आगामी टी-20 विश्वचषक 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुरु होणार आहे. बांगलादेशच्या माघारीनंतर आयसीसी क्रमवारीत पुढील सर्वोत्तम संघ असलेला स्कॉटलंड आता स्पर्धेत बांगलादेशची जागा घेऊ शकतो.

बांगलादेश सरकारनं घेतला निर्णय : राष्ट्रीय संघाच्या खेळाडूंशी सल्लामसलत केल्यानंतर, बांगलादेशचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी सांगितलं की आयसीसीचे सुरक्षा मूल्यांकन अस्वीकार्य आहे. खेळाडू, पत्रकार आणि समर्थकांच्या सुरक्षेबाबतच्या चिंता अद्याप सुटलेल्या नाहीत यावर त्यांनी भर दिला. जर सामने श्रीलंकेत हलवले गेले तर बांगलादेश खेळण्यास तयार आहे असंही त्यांनी सांगितलं. कोणत्याही सुरक्षेतील त्रुटीचे संभाव्य परिणाम स्पर्धेतून बाहेर पडण्याच्या खर्चापेक्षा जास्त असतील असा युक्तिवाद करुन त्यांनी हा निर्णय सरकारी पातळीवर घेतला आहे असा आग्रह धरला.

