बीसीसीआय आता आरटीआयच्या कक्षेत नाही; केंद्रीय माहिती आयोगानं आपला निर्णय बदलला

बीसीसीआय संदर्भात एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे प्रकरण 2018 सालचं असून, बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव होता.

BCCI Not Under RTI
बीसीसीआय आता आरटीआयच्या कक्षेत नाही (IANS Photo)
Published : May 18, 2026 at 4:20 PM IST

मुंबई BCCI Not Under RTI : बीसीसीआय (BCCI) संदर्भात एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे प्रकरण 2018 सालचं असून, बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI Act) अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव होता. आता, एक नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यानुसार बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत आणणं योग्य ठरणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्रीय माहिती आयोगानं यापूर्वीच जारी केला होता निर्णय : 2018 मध्ये, केंद्रीय माहिती आयोगानं बीसीसीआय संदर्भात एक मोठा निर्णय जारी केला होता. त्यात म्हटलं होतं की, बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात असं म्हटलं होतं की, बीसीसीआय एक सार्वजनिक प्राधिकरण आहे. हा बीसीसीआय संघ देशाचं, म्हणजेच भारताचं प्रतिनिधित्व करतो, कारण खेळाडूंच्या जर्सीवर देशाचं नाव असते. त्याला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सरकारी पाठिंबाही मिळतो.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा निर्णय पुन्हा उलटला : यावर प्रतिक्रिया देताना, बीसीसीआयनं म्हटलं की ती एक स्वायत्त आणि खाजगी संस्था आहे. मंडळानं या निर्णयावर आक्षेप घेतला, ज्याला बीसीसीआयनं न्यायालयात आव्हान दिलं. गेल्या वर्षी, मद्रास उच्च न्यायालयानं हे प्रकरण केंद्रीय माहिती आयोगाकडे परत पाठवले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांच्या प्रकाशात या प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर, आज अंतिम निर्णय घेण्यात आला. माहिती आयुक्तांनी म्हटलं की, बीसीसीआय ही माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 2(एच) अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण नाही. त्यामुळं, या कायद्यानुसार माहिती देणं तिच्यावर बंधनकारक नाही.

जुन्या आणि ऐतिहासिक निर्णयांचा आधार : आपल्या माहितीसाठी आयुक्त पी. ​​आर. रमेश यांनी आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक जुन्या आणि ऐतिहासिक निर्णयांचा आधार घेतला. असं म्हटलं गेलं की, लोढा समितीअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयानं बीसीसीआयमध्ये पारदर्शकता आणि सुधारणांची मागणी केली असली तरी, न्यायालयानं बीसीसीआयला सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून घोषित केलं नव्हतं.

क्रीडा मंत्रालयाला आरटीआय प्राप्त : खरंतर भारताच्या क्रीडा मंत्रालयाला एक आरटीआय प्राप्त झाला होता. मंत्रालयानं उत्तर दिलं की, त्यांच्याकडे मागितलेली माहिती उपलब्ध नाही आणि ते ती बीसीसीआयला हस्तांतरित करु शकत नाहीत, कारण बीसीसीआय आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. यानंतर, प्रकरण पुढं सरकलं. अखेरीस, आयोगानं हे मान्य केलं की, जरी असं अनेकदा म्हटलं जातं की वाढलेल्या सरकारी नियंत्रणामुळं संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा होते, तरी बीसीसीआयचा इतिहास वेगळा आहे.

