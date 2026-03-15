दिग्गजांना BCCI करणार 'नमन'; पुरस्कार सोहळा कधी, कुठं आणि किती वाजता पाहायचा?
Published : March 15, 2026 at 2:50 PM IST
नवी दिल्ली Naman Awards Live : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ 15 मार्च रोजी संध्याकाळी दिल्लीत आपला वार्षिक पुरस्कार सोहळा, नमन पुरस्कारांचं आयोजन करत आहे, ज्यात या वर्षी अनेक खेळाडूंना सन्मानित केलं जाईल. बीसीसीआय हा वार्षिक पुरस्कार सोहळा सर्व स्वरुप आणि वयोगटातील संघाच्या उत्कृष्ट कामगिरीचा भव्य उत्सव बनवण्याची तयारी करत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय क्रिकेटसाठी उल्लेखनीय कामगिरी झाली आहे, ज्यामध्ये पुरुष आणि महिला दोन्ही संघांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पष्टपणे वर्चस्व गाजवलं आहे. बीसीसीआयनं पुरस्कार सोहळ्यात सन्मानित होणाऱ्या खेळाडूंची यादी आधीच जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये दिग्गज खेळाडू राहुल द्रविडला जीवनगौरव पुरस्कार मिळाला आहे.
नमन पुरस्कारांचं थेट प्रक्षेपण कधी, कुठं आणि कसं पहावं : सर्व भारतीय क्रिकेट चाहते नमन पुरस्कार सोहळ्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. नुकतंच 2026 चा टी-20 विश्वचषक जिंकणाऱ्या टीम इंडियाचे सर्व सदस्य पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित राहतील. नमन पुरस्कार सोहळ्याच्या थेट प्रक्षेपणाबाबत, ते स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर थेट प्रक्षेपित केलं जाईल. चाहते जिओ हॉटस्टार अॅपवर ऑनलाइन पुरस्कार सोहळा देखील पाहू शकतात. नमन पुरस्कार सोहळ्याचं थेट प्रक्षेपण भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 6:45 वाजता सुरु होईल.
5 संघांच्या कर्णधारांना केलं जाईल सन्मानित : या पुरस्कार सोहळ्यात, बीसीसीआय गेल्या वर्षभरात आयसीसी ट्रॉफी जिंकणाऱ्या पाचही भारतीय संघाच्या कर्णधारांना सन्मानित करेल. यामध्ये 2025 ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी, 2026 चा टी-20 विश्वचषक, महिला वनडे विश्वचषक आणि 19 वर्षांखालील महिला आणि पुरुष वनडे विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघांच्या कर्णधारांचा समावेश आहे. राहुल द्रविड व्यतिरिक्त, बीसीसीआयनं रॉजर बिन्नी आणि मिताली राज यांना जीवनगौरव पुरस्कारानं सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टीम इंडियाचा सध्याचा कसोटी आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिलला सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू (पुरुष) पुरस्कारानं सन्मानित केलं जाईल.
बीसीसीआय नमन पुरस्कार विजेत्यांची संपूर्ण यादी :
- सीके नायडू जीवनगौरव पुरस्कार - राहुल द्रविड
- सीके नायडू जीवनगौरव पुरस्कार - रॉजर बिन्नी
- सीके नायडू जीवनगौरव पुरस्कार (महिला) - मिताली राज
- पॉली उम्रीगर पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू (पुरुष), 2024-25 : शुभमन गिल
- सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू (महिला), 2024-25 : स्मृती मंधाना
- महिला वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा 2024-25 : स्मृती मंधाना
- महिला वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक विकेट 2024-25 : दीप्ती शर्मा
- सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पदार्पण (पुरुष) 2024-25 : हर्षित राणा
- सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पदार्पण (महिला) 2024-25 : श्री चरणी
- बीसीसीआय देशांतर्गत स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी 2024-25 : मुंबई क्रिकेट असोसिएशन
- देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वोत्तम पंच 2024-25 : उल्हास गंधे
हेही वाचा :
- Happy Birthday टेस्ट क्रिकेट...! कसोटी क्रिकेटला 149 वर्षे पूर्ण; कधी झाला होता पहिला सामना?
- 101 चौकार-षटकारांचा पाऊस, पिता-पुत्राच्या जोडीनं 40 षटकांतच ठोकल्या 500 पार धावा; मैदानावर दिसला अनोखा नजारा
- 'कोणताही देश आयसीसीपेक्षा मोठा नाही'; टी-20 विश्वचषकापूर्वी पाकिस्तानच्या नाट्यावरुन जय शाह यांनी फटकारलं