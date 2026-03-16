गिल-स्मृतीला मिळाला BCCI चा खास अवार्ड; वाचा नमन पुरस्कार विजेत्यांची पूर्ण यादी
Published : March 16, 2026 at 10:02 AM IST
नवी दिल्ली BCCI Naman Awards Full List : भारतीय क्रिकेटमधील खेळाडूंच्या उल्लेखनीय कामगिरी आणि योगदानाचा गौरव करण्यासाठी, बीसीसीआयनं नवी दिल्ली इथं प्रतिष्ठित नमन पुरस्कार 2026 चं आयोजन केलं होतं. या पुरस्कार सोहळ्यात आंतरराष्ट्रीय, स्थानिक आणि विविध वयोगटातील भारतीय क्रिकेटमधील उत्कृष्ट खेळाडू आणि दिग्गजांना सन्मानित करण्यात आलं. या वर्षीच्या समारंभात भारतीय क्रिकेटमधील अनेक प्रमुख व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला, ज्यात सध्याचे आणि माजी दिग्गज आणि उदयोन्मुख खेळाडूंचा समावेश आहे.
दिग्गजांना मिळाला बीसीसीआयचा प्रमुख सन्मान : नमन पुरस्कार 2026 मध्ये रॉजर बिन्नी, राहुल द्रविड आणि मिताली राज यांना कर्नल सी.के. नायडू जीवनगौरव पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आले. भारतीय क्रिकेटमध्ये त्यांच्या दीर्घ आणि विशिष्ट योगदानासाठी हा बीसीसीआयचा प्रतिष्ठित सन्मान आहे.
1⃣8⃣0⃣0⃣ runs— BCCI (@BCCI) March 15, 2026
3⃣6⃣ matches
7⃣ centuries
Elegance, consistency and a year to remember ✨#TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana bags the 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐞𝐫 – 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 award for the 5⃣th time 🏆👏#NamanAwards | @mandhana_smriti pic.twitter.com/u9KlB1CTON
शुभमन गिल आणि स्मृती मंधाना यांना विशेष पुरस्कार : भारतीय कसोटी आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिलला 2024-25 हंगामासाठी सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू (पुरुष) पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. महिला क्रिकेटमध्ये स्टार फलंदाज स्मृती मंधानाला हा सन्मान मिळाला. मंधाना हिनं तिच्या कारकिर्दीत पाचव्यांदा हा प्रतिष्ठित पुरस्कार जिंकला आहे, जे तिच्या सातत्य आणि उत्कृष्ट कामगिरीचं प्रतिबिंब आहे.
हर्षित राणा आणि श्री चरणीला पदार्पण पुरस्कार : भारतीय वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वोत्तम पदार्पण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. महिला गटात, हा सन्मान श्री चरणीला देण्यात आला. मात्र, दुखापतीमुळं न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतून बाहेर पडल्यामुळं हर्षित राणा भारताच्या अलिकडच्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या विजयात भूमिका बजावू शकला नाही.
दीप्ती शर्मा आणि आयुष म्हात्रे यांनाही पुरस्कार : भारतीय महिला संघाची स्टार अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मा हिला 2024-25 हंगामात भारतीय महिला संघासाठी सर्वाधिक विकेट्स घेतल्याबद्दल पुरस्कार मिळाला. याव्यतिरिक्त, तरुण खेळाडू आयुष म्हात्रेला घरगुती मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरीसाठी लाला अमरनाथ पुरस्कार (सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडू) देऊन सन्मानित करण्यात आलं. नमन पुरस्कार 2026 समारंभ भारतीय क्रिकेटच्या कामगिरीचा सन्मान करण्यासाठी एक प्रमुख व्यासपीठ बनला, जिथं दिग्गजांच्या तसंच खेळाडूंच्या नवीन पिढीच्या प्रतिभेचं कौतुक करण्यात आलं.
बीसीसीआय नमन पुरस्कार 2026 विजेत्यांची संपूर्ण यादी :
- कर्नल सीके नायडू जीवनगौरव पुरस्कार : राहुल द्रविड
- कर्नल सीके नायडू जीवनगौरव पुरस्कार : रॉजर बिन्नी
- कर्नल सीके नायडू जीवनगौरव पुरस्कार (महिला) : मिताली राज
- पॉली उम्रीगर पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू (पुरुष)2024-25 : शुभमन गिल
- सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू (महिला)2024-25 : स्मृती मंधाना
- महिला वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा 2024-25 : स्मृती मंधाना
- महिला वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक विकेट 2024-25 : दीप्ती शर्मा
- सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पदार्पण (पुरुष) 2024-25 : हर्षित राणा
- सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पदार्पण (महिला) 2024-25 : श्री चरणी
- बीसीसीआय देशांतर्गत स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी 2024-25 : मुंबई क्रिकेट असोसिएशन
- देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वोत्तम पंच 2024-25 : उल्हास गंधे
- माधवराव सिंधिया पुरस्कार: 2024-25 रणजी ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज : एलिट ग्रुप, हर्ष दुबे (विदर्भ)
- माधवराव सिंधिया पुरस्कार: 2024-25 रणजी ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज : प्लेट ग्रुप, सुचित जे (नागालंड)
- माधवराव सिंधिया पुरस्कार: 2024-25 रणजी ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू : एलिट ग्रुप, यश राठोड (विदर्भ)
- माधवराव सिंधिया पुरस्कार: 2024-25 रणजी ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू : प्लेट ग्रुप, स्नेहल कौठणकर (गोवा)
- देशांतर्गत मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम ऑलराउंडरसाठी लाला अमरनाथ पुरस्कार, 2024-25 : आयुष म्हात्रे (मुंबई)
- 2024-25 रणजी ट्रॉफीमध्ये सर्वोत्तम ऑलराउंडरसाठी लाला अमरनाथ पुरस्कार : हर्ष दुबे (विदर्भ)
- जगमोहन दालमिया ट्रॉफी: सर्वोत्कृष्ट महिला क्रिकेटपटू (ज्युनियर डोमेस्टिक) 2024-25 : इरा जाधव (मुंबई)
- जगमोहन दालमिया ट्रॉफी: सर्वोत्कृष्ट महिला क्रिकेटपटू (वरिष्ठ डोमेस्टिक) 2024-25 : शफाली वर्मा (हरियाणा)
- जगमोहन दालमिया ट्रॉफी: (U16) विजय मर्चंट ट्रॉफी 2024-25 सर्वाधिक विकेट : एलिट गट, यशवर्धन सिंग चौहान (मध्य प्रदेश)
- जगमोहन दालमिया ट्रॉफी: (U16) विजय मर्चंट ट्रॉफी 2024-25 सर्वाधिक विकेट : प्लेट गट, किशन सरकार (त्रिपुरा)
- जगमोहन दालमिया ट्रॉफी: (U16) विजय मर्चंट ट्रॉफी 2024-25 सर्वाधिक धावा : एलिट गट, शंतनू सिंग (उत्तर प्रदेश)
- जगमोहन दालमिया ट्रॉफी: (U16) विजय मर्चंट ट्रॉफी 2024-25 सर्वाधिक धावा : प्लेट गट, प्रीतम राज (बिहार)
- एमए चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर १९) कूचबिहार ट्रॉफी 2024-25 सर्वाधिक विकेट : एलिट ग्रुप, हेमचुदेसन जे (तामिळनाडू)
- एमए चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर 19) कूचबिहार ट्रॉफी 2024-25 सर्वाधिक विकेट : प्लेट ग्रुप, अर्कजित रॉय (त्रिपुरा)
- एमए चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर 19) कूचबिहार ट्रॉफी 2024-25 सर्वाधिक धावा : एलिट ग्रुप, नित्य जे पंड्या (बडोदा)
- एमए चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर 19) कूचबिहार ट्रॉफी 2024-25 सर्वाधिक धावा : प्लेट ग्रुप, राघवन राममूर्ती (पुदुच्चेरी)
- एमए चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर 23) सी.के. नायडू ट्रॉफी 2024-25 सर्वाधिक विकेट : एलिट गट, विकी ओस्तवाल (महाराष्ट्र)
- एमए चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर 23) सी.के. नायडू ट्रॉफी 2024-25 सर्वाधिक विकेट : प्लेट गट, दिपज्योती सैकिया (आसाम)
- एमए चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर 23) सी.के. नायडू ट्रॉफी 2024-25 सर्वाधिक धावा : एलिट गट, मॅकनील एचएन (कर्नाटक)
- एमए चिदंबरम ट्रॉफी: (अंडर 23) सी.के. नायडू ट्रॉफी 2024-25 सर्वाधिक धावा : प्लेट गट, आर. जशवथ श्रीराम (पुडुचेरी)
