शाहरुखच्या संघानं बांगलादेशी क्रिकेटपटू मुस्तफिजूरला रिलीज करावं; BCCI ची ऑर्डर
बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला संघातून काढून टाकण्याचे निर्देश केकेआरला देण्यात आले आहेत.
Published : January 3, 2026 at 11:19 AM IST
मुंबई Bangladesh IPL Row : बीसीसीआयनं शाहरुख खानच्या आयपीएल संघ कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) ला बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला संघातून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंवरील हिंसाचारामुळं त्याला काढून टाकण्याची मागणी होत होती. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी सांगितलं की, अलिकडच्या घडामोडी लक्षात घेता, बीसीसीआयनं आयपीएल फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्सला त्यांचा एक बांगलादेश खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला संघातून सोडण्यास सांगितलं आहे. बीसीसीआयनं असंही स्पष्ट केलं की जर फ्रँचायझीनं बदली खेळाडूची विनंती केली तर ती मंजूर केली जाईल.
VIDEO | Guwahati: On the row over the inclusion of Bangladeshi player Mustafizur Rahman in the KKR squad, BCCI Secretary Devajit Saikia (@lonsaikia) says, “After observing recent developments, BCCI has instructed KKR, the IPL franchise, to release Mustafizur Rahman from their… pic.twitter.com/5f1FDCFW3k— Press Trust of India (@PTI_News) January 3, 2026
लिलावात घेतलं होतं संघात : केकेआरनं मुस्तफिजूरला ₹9.2 कोटींमध्ये विकत घेतले. गेल्या महिन्यात अबुधाबी इथं झालेल्या आयपीएल मिनी-लिलावात शाहरुख खानच्या फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्सनं त्याला ₹9.2 कोटींमध्ये विकत घेतलं होतं, ज्यामुळं तो आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा बांगलादेशी खेळाडू बनला.
मुस्तफिजुर रहमान कोण आहे? : मुस्तफिजुर रहमान हा बांगलादेशच्या आघाडीच्या वेगवान गोलंदाजांपैकी एक मानला जातो आणि जगभरातील अनेक टी-20 लीगमध्ये खेळला आहे. तो 2016 पासून आयपीएलमध्ये सहभागी होत आहे. आतापर्यंत, बांगलादेशी खेळाडू सनरायझर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियन्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळला आहे. मुस्तफिजुर रहमाननं 60 आयपीएल सामन्यांमध्ये 65 विकेट्स घेतल्या आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की त्याला कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) नं अलिकडच्या आयपीएल 2026 च्या लिलावात ₹9.20 कोटींच्या मोठ्या रकमेत खरेदी केलं होतं.
STORY | BCCI asks Kolkata Knight Riders to release Mustafizur Rahman— Press Trust of India (@PTI_News) January 3, 2026
The BCCI has asked Kolkata Knight Riders to release Bangladesh pacer Mustafizur Rahman from its squad ahead of the Indian Premier League's 2026 edition amid the growing strain in bilateral ties between the two… pic.twitter.com/PywCcPdvc4
टीम इंडियाच्या निवडीबद्दल बीसीसीआयनं दिले अपडेट : मुस्तफिजुर रहमान व्यतिरिक्त, बीसीसीआयनं टीम इंडियाच्या निवडीबद्दल अपडेट देखील दिले आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांची वनडे मालिका 11 जानेवारीपासून सुरु होत आहे. संभाषणादरम्यान, बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी टीम इंडियाच्या निवडीबद्दल सांगितलं की, "तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की भारत न्यूझीलंडविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळणार आहे आणि आज निवडकर्त्यांसोबत आमची बैठक आहे. आम्ही दुपारी न्यूझीलंड मालिकेसाठी संघ जाहीर करु."
