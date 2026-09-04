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BCCI ची 'रोहित'वर 2 वर्षांची बंदी; वयामध्ये फसवणूक केल्यानं 62 खेळाडूंवर कारवाई

वयामध्ये फसवणूक झाल्याचं प्रकरण समोर आल्यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) बंगालचा लेग-स्पिनर रोहित यादववर दोन वर्षांची बंदी घातली आहे.

Rohit Yadav
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 2:30 PM IST

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मुंबई Rohit Yadav : वयामध्ये फसवणूक झाल्याचं प्रकरण समोर आल्यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) बंगालचा लेग-स्पिनर रोहित यादववर दोन वर्षांची बंदी घातली आहे. विशेष म्हणजे, रोहितच्या नावावर तीन वेगवेगळी जन्म प्रमाणपत्रं आढळली असून, त्यांमध्ये जन्माचं वर्ष 2007, 2009 आणि 2010 असं नमूद आहे. वयाशी संबंधित या कागदपत्रांमधील तफावतीमुळं तो वयोगट क्रिकेटसाठी अपात्र ठरला.

भारतीय 19 वर्षाखालील संघाचा सदस्य : रोहित अलीकडेच भारतीय 19 वर्षांखालील संघाचा भाग होता. जुलैमध्ये श्रीलंका दौऱ्यादरम्यान त्यानं भारतासाठी सहा बळी घेतले आणि अंतिम कसोटीतील संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. यानंतर, या महिन्यात राजकोट आणि अहमदाबाद इथं होणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन 19 वर्षांखालील संघाविरुद्धच्या घरच्या मालिकेसाठीही त्याची निवड झाली होती. मात्र, श्रीलंका दौऱ्यादरम्यान त्याच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीत वयातील तफावत आढळून आली. वृत्तसंस्था पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयच्या एका सूत्रानं सांगितलं, "त्याच्यावर दोन वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे."

कागदपत्रांमध्येही मोठी तफावत : रोहित मूळचा उत्तर प्रदेशचा असून तो बंगाल क्रिकेटशी संबंधित आहे. क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) मध्ये नोंदणी करताना त्याचं जन्मवर्ष 2007 असं नोंदवले गेलं होतं. मात्र, त्याच्या आधार नोंदींमध्येही वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळी जन्मवर्षे दाखवली गेली. 2017 आणि 2020 मध्ये अद्ययावत केलेल्या आधार नोंदींमध्ये त्याचं जन्मवर्ष 2006 दाखवलं गेलं होतं, जे 2021 मध्ये बदलून 2009 करण्यात आलं. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, CAB नं रोहितला आधीच आपल्या ज्युनियर संघांमधून काढून टाकलं होतं आणि त्याबद्दल BCCI ला कळवलं होतं. आता, बोर्डानं त्याच्यावर दोन वर्षांसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यावर बंदी घातली आहे आणि सर्व संलग्न राज्य क्रिकेट संघटनांना कळवलं आहे.

CAB नं 62 खेळाडूंना ठरवलं अपात्र : वय आणि कागदपत्रांवरुन कारवाई झालेला रोहित यादव हा एकमेव खेळाडू नाही. सीएबीनं (CAB) कागदपत्रांमधील आणि वयातील तफावतींमुळं एकूण 62 खेळाडूंना 2026-27 आणि 2027-28 हंगामातील कोणत्याही स्पर्धेसाठी नोंदणी किंवा हस्तांतरणासाठी अपात्र घोषित केलं आहे. या यादीत भारताच्या 2022 च्या 19 वर्षांखालील विश्वचषक विजेत्या संघाचा सदस्य असलेला वेगवान गोलंदाज रवी कुमार याचा समावेश आहे. त्याचं वय सीएबीच्या नोंदींपेक्षा 45 महिन्यांनी वेगळं असल्याचं आढळलं आहे. तीन प्रथम-श्रेणी आणि दोन लिस्ट ए सामने खेळलेला डावखुरा फिरकी अष्टपैलू विशाल भट्टी याचाही या यादीत समावेश आहे. सीएबीला इतर अनेक वयोगटांतील खेळाडूंच्या नोंदींमध्येही तफावत आढळली आहे. संघटनेनं या खेळाडूंच्या कागदपत्रांची आणि वयाशी संबंधित नोंदींची सखोल तपासणी केल्यानंतर त्यांची यादी आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली. या कारवाईतून हे स्पष्टपणे दिसून येतं की, बीसीसीआय (BCCI) आणि राज्य क्रिकेट संघटना ज्युनियर क्रिकेटमधील वयाशी संबंधित तफावतींबाबत पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर भूमिका घेत आहेत.

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TAGGED:

BENGAL LEG SPINNER ROHIT YADAV
ROHIT YADAV 2 YEAR BAN
CAB CRACKDOWN ON 62 CRICKETERS
BCCI HANDS 2 YEAR BAN
BCCI ACTION ON PLAYERS

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