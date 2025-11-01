ETV Bharat / sports

चाहत्यांसाठी खुशखबर! दिग्गज क्रिकेटपटूला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; BCCI नं दिली मोठी अपडेट

भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू श्रेयस अय्यरला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. बीसीसीआयनं एका प्रसिद्धीपत्रकात याची पुष्टी केली आहे.

Shreyas Iyer Medical Update
श्रेयस अय्यर (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 1:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिडनी Shreyas Iyer Medical Update : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारतीय स्टार क्रिकेटपटू श्रेयस अय्यरला गंभीर दुखापत झाली आणि त्याला मैदान सोडावं लागलं होतं. नंतर अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याचं आढळून आल्यानं त्याला ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आता, क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे, अय्यरला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. याबाबत बीसीसीआयनं मोठी माहिती दिली आहे.

काय म्हणालं बीसीसीआय : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) एका प्रेस रिलीजमध्ये म्हटलं आहे की श्रेयस अय्यरच्या दुखापतीचं निदान झालं आहे आणि त्याच्यावर एक छोटी शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. त्यानंतर, रक्तस्त्राव थांबला आणि त्याला योग्य वैद्यकीय उपचार मिळाले. त्याची प्रकृती आता स्थिर आहे आणि तो बरा होत आहे. त्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. बीसीसीआय डॉ. कौरौश हाघीघी आणि सिडनीमधील त्यांच्या टीमचे तसंच श्रेयस अय्यरवर सर्वोत्तम उपचारांची खात्री करणाऱ्या भारतातील डॉ. दिनशॉ पार्डीवाला यांचे मनापासून आभार मानते. अय्यर पुढील मूल्यांकनासाठी सिडनीमध्येच राहील. प्रवासासाठी तंदुरुस्त झाल्यानंतर तो भारतात परतेल.

अ‍ॅलेक्स कॅरीचा झेल घेताना जखमी : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात, ऑस्ट्रेलियन फलंदाज अ‍ॅलेक्स कॅरीनं हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर मोठा स्ट्रोक मारला. चपळाईनं क्षेत्ररक्षण करणारा श्रेयस अय्यर चेंडू पकडण्यासाठी धावला, पण त्या प्रक्रियेत पडला. त्यानं झेल सोडला नाही. नंतर तो कंबरेला धरुन वेदनेनं कण्हत असल्याचं दिसून आले. त्यानंतर तो मैदानाबाहेर गेला आणि यशस्वी जयस्वालनं त्याची जागा घेतली. अय्यरच्या दुखापतीमुळं नंतर अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याचं निदान झालं आणि त्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

अय्यरची वनडे कारकीर्द कशी : श्रेयस अय्यरनं 2017 मध्ये भारतीय संघासाठी वनडे पदार्पण केलं. तेव्हापासून, त्यानं 73 वनडे सामन्यांमध्ये एकूण 2917 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये पाच शतकं आणि २३ अर्धशतकं आहेत. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरील दुसऱ्या वनडे सामन्यात त्यानं अर्धशतक झळकावलं आणि 61 धावांची खेळी केली होती.

हेही वाचा :

  1. विश्वविजेत्या कॅरोबियन संघाकडून बांगला टायगर्सचा सफाया; पहिल्यांदाच केला ऐतिहासिक कारनामा
  2. क्रिकेटच्या मैदानावर पुन्हा भिडणार भारत-पाकिस्तान... हस्तांदोलन करणार? कधी होणार हाय-व्होल्टेज सामना?
  3. IND vs AUS: दुसऱ्या टी-20 सामन्यात टीम इंडियाच्या पराभवासह विजयी परंपरा खंडित; ऑस्ट्रेलियाची मालिकेत 1-0 आघाडी

TAGGED:

UPDATE ON SHREYAS IYER
SHREYAS IYER DISCHARGED HOSPITAL
BCCI GIVES UPDATE ON SHREYAS
SHREYAS IYER
SHREYAS IYER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.