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तीन T20I सामन्यांच्या मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा; संजूचं संघात पुनरागमन तर वैभवलाही मिळालं स्थान

भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघांमध्ये सप्टेंबरमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळणार आहेत.

India Squad for Afghanistan
तीन T20I सामन्यांच्या मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 6:18 PM IST

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मुंबई India Squad for Afghanistan : भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघांमध्ये सप्टेंबरमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळणार आहेत. पहिला सामना 13 सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल. दरम्यान, बीसीसीआयनं या मालिकेसाठी संघाची घोषणा केली आहे. श्रेयस अय्यर पुन्हा एकदा संघाचं नेतृत्व करेल. विशेष म्हणजे, वैभव सूर्यवंशीचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे, तर संजू सॅमसनचं संघात पुनरागमन झालं आहे.

चार खेळाडूंच्या नावापुढं 'स्टार'चं चिन्ह : विशेष म्हणजे, बीसीसीआयनं निवडलेल्या संघातील चार खेळाडूंच्या नावापुढं 'स्टार'चं चिन्ह आहे. याचा अर्थ ते तंदुरुस्त असतील तरच खेळण्यास पात्र असतील. यामध्ये नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंग्टन सुंदर आणि हर्षित राणा यांचा समावेश आहे. हे सर्व खेळाडू काही काळापासून दुखापतग्रस्त आहेत, त्यामुळं त्यांच्या तंदुरुस्तीबद्दल अद्याप कोणतीही अंतिम माहिती उपलब्ध नाही.

अफगाणिस्तान करणार मालिकेचं आयोजन : मालिकेतील सर्व सामने दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळले जातील, परंतु अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) या मालिकेचं आयोजन करत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना 13 सप्टेंबर रोजी, त्यानंतर दुसरा 15 तारखेला आणि तिसरा सामना 17 तारखेला होणार आहे. अफगाणिस्ताननं आपला संघ आधीच जाहीर केला आहे. संघ लवकरच इथं दाखल होईल आणि आपल्या तयारीला सुरुवात करेल.

संजू सॅमसन झिम्बाब्वे मालिकेमधून होता बाहेर : यापूर्वी, जेव्हा संजू सॅमसनला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतून अचानक बाहेर काढण्यात आलं होतं, तेव्हा बीसीसीआयला तीव्र टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं. पण आता तो परतला आहे. संघात आता पुन्हा तीन सलामीवीर आहेत. अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांच्यासोबत संजू सामील झाला आहे. याचा अर्थ असा की, एक सलामीवीर सामन्यातून जवळपास निश्चितपणे बाहेर राहील.

अफगाणिस्तान T20I मालिकेसाठी टीम इंडियाचा संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन, इशान किशन, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.

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TAGGED:

TEAM INDIA SQUAD
SQUAD FOR AFGHANISTAN T20I SERIES
SHREYAS IYER NAMED AS CAPTAIN
INDIA SQUAD FOR AFGHANISTAN T20I
INDIA SQUAD FOR AFGHANISTAN T20I

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