पुढील महिन्यात होणाऱ्या वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा; मुंबईकर खेळाडू संघाचा कर्णधार

15 जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या आयसीसी अंडर-19 विश्वचषकासाठी बीसीसीआयनं संघ जाहीर केला आहे, ज्यात आयुष म्हात्रेकडे कर्णधारपद सोपवण्यात आलं आहे.

India Squad For Under 19 World Cup
टीम इंडिया (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 28, 2025 at 7:05 AM IST

मुंबई India Squad For Under 19 World Cup : झिम्बाब्वे आणि नामिबिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या आयसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेला 15 जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. बीसीसीआयनं या मेगा स्पर्धेसाठी भारतीय अंडर-19 संघाची घोषणा केली आहे. मुंबईकर आयुष म्हात्रेला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे, तर वैभव सूर्यवंशीलाही संघात निवडण्यात आलं आहे. विहान मल्होत्रा ​​उपकर्णधार म्हणून संघात असेल. टीम इंडिया 15 जानेवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध स्पर्धेतील पहिला सामना खेळेल.

टीम इंडिया साखळी सामन्यात कोणाविरुद्ध खेळणार : आगामी आयसीसी अंडर 19 विश्वचषकात अमेरिका, बांगलादेश आणि न्यूझीलंडसह भारतीय अंडर 19 संघाला ग्रुप ए मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. टीम इंडिया 15 जानेवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध पहिला सामना खेळेल, त्यानंतर 17 जानेवारी रोजी बांगलादेशविरुद्ध खेळेल. त्यानंतर, भारतीय अंडर 19 संघ 24 जानेवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध त्यांचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना खेळेल. टीम इंडिया त्यांचे सर्व ग्रुप स्टेज सामने झिम्बाब्वेच्या बुलावायो स्टेडियमवर खेळणार आहे.

आयुष म्हात्रेवर महत्त्वाची जबाबदारी : यावेळी अंडर 19 विश्वचषकात मुंबईकर आयुष म्हात्रे टीम इंडियाचं नेतृत्व करणार आहे. त्यानं अनेक दौऱ्यांवर अंडर 19 संघासाठी ही भूमिका बजावली आहे. आयुषच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय अंडर 19 संघानं असाधारण कामगिरी केली आहे, ज्यामध्ये अलिकडच्या अंडर 19 आशिया कपच्या अंतिम फेरीत पोहोचणं समाविष्ट आहे, परंतु ट्रॉफी जिंकण्यात अपयश आलं. यात सर्वांच्या नजरा 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीवर असतील, जो त्याच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच आयसीसी स्पर्धेत खेळणार आहे. टीम इंडियानं सर्वाधिक पाच वेळा (2000, 2008, 2012, 2018 आणि 2022) आयसीसी अंडर 19 विश्वचषक जिंकला आहे आणि गेल्या वेळी ते स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचले होते, ज्यात त्यांना ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला होता.

अंडर 19 विश्वचषकासाठी भारतीय संघ : आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा ​​(उपकर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश सिंग, आर.एस. अंबरिस, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, मोहम्मद अनन, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंग, उद्धव मोहन.

संपादकांची शिफारस

