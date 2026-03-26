4 देश, 17 शहरं, 22 सामने... रोहित-विराट टीम इंडियाच्या जर्सीत कधी दिसणार? BCCI नं केली घोषणा

बीसीसीआयनं भारतीय क्रिकेट संघाचं 2026-27 च्या देशांतर्गत हंगामाचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. या देशांतर्गत हंगामात भारतीय संघ एकूण 22 सामने खेळेल.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 26, 2026 at 3:23 PM IST

मुंबई Team India Home Season : बीसीसीआयनं भारतीय क्रिकेट संघाचं 2026-27 च्या देशांतर्गत हंगामाचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. या देशांतर्गत हंगामात भारतीय संघ एकूण 22 सामने खेळेल, जे देशभरातील 17 शहरांमध्ये आयोजित केले जातील. भारतीय संघासाठी हा देशांतर्गत हंगाम अत्यंत रोमांचक असणार आहे. या काळात एकूण चार संघ भारताचा दौरा करतील, ज्यात वेस्ट इंडिज, श्रीलंका, झिम्बाब्वे आणि ऑस्ट्रेलिया. देशांतर्गत हंगामाची सुरुवात सप्टेंबरमध्ये होईल.

वेस्ट इंडिज दौऱ्यापासून होणार सुरुवात : भारताच्या देशांतर्गत हंगामाची सुरुवात वेस्ट इंडिजच्या भारत दौऱ्यानं होईल. हा दौरा 27 सप्टेंबर रोजी सुरु होईल. दोन्ही संघ तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळतील, त्यानंतर पाच टी-20 सामन्यांची मालिका होईल. तीन वनडे सामने तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी आणि न्यू चंदीगड इथं खेळले जातील. यानंतर टी-20 मालिका होईल, ज्यातील सामने अनुक्रमे लखनऊ, रांची, इंदूर, हैदराबाद आणि बंगळूरु इथं होतील. या देशांतर्गत हंगामात भारतीय संघासाठी सर्वात मोठी मालिका ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध असेल. ऑस्ट्रेलिया पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारताचा दौरा करेल.

श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे संघही करतील भारताचा दौरा : त्यानंतर भारत डिसेंबर 2026 मध्ये श्रीलंकेचं यजमानपद भूषवेल, ज्यात तीन वनडे आणि तीन टी-20 सामन्यांची मालिका खेळवली जाईल. यातील वनडे सामने दिल्ली, बंगळूरु आणि अहमदाबाद इथं खेळले जातील, तर टी-20 सामन्यांचे आयोजन राजकोट, कटक आणि पुणे इथं केलं जाईल. झिम्बाब्वे नवीन वर्षात सुरु होणाऱ्या तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेसाठी जानेवारी 2027 मध्ये भारताचा दौरा करेल. झिम्बाब्वे आणि भारत यांच्यातील हे तीन सामने कोलकाता, हैदराबाद आणि मुंबई इथं खेळले जातील.

वेस्ट इंडिजचा भारत दौरा :

  • 27 सप्टेंबर, 2026 : पहिला वनडे सामना, तिरुवनंतपुरम
  • 30 सप्टेंबर, 2026 : दुसरा वनडे सामना, गुवाहाटी
  • 3 ऑक्टोबर, 2026 : तिसरा वनडे सामना, न्यू चंदीगड
  • 6 ऑक्टोबर, 2026 : पहिला टी-20 सामना, लखनऊ
  • 9 ऑक्टोबर, 2026 : दुसरा टी-20 सामना, रांची
  • 11 ऑक्टोबर, 2026 : तिसरा टी-20 सामना, इंदूर
  • 14 ऑक्टोबर, 2026 : चौथा टी-20 सामना, हैदराबाद
  • 17 ऑक्टोबर, 2026 : पाचवा टी-20 सामना, बंगळूरु

श्रीलंका भारत दौरा :

  • 13 डिसेंबर, 2026 : पहिला वनडे सामना, दिल्ली
  • 16 डिसेंबर, 2026 : दुसरा वनडे सामना, बंगळूर
  • 19 डिसेंबर, 2026 : तिसरा वनडे सामना, अहमदाबाद
  • 22 डिसेंबर, 2026 : पहिला टी-20 सामना, राजकोट
  • 24 डिसेंबर, 2026 : दुसरा टी-20 सामना, कटक
  • 27 डिसेंबर, 2026 : तिसरा टी-20 सामना, पुणे

झिम्बाब्वेचा भारत दौरा :

  • 3 जानेवारी, 2027 : पहिला वनडे सामना, कोलकाता
  • 6 जानेवारी, 2027 : दुसरा वनडे सामना, हैदराबाद
  • 9 जानेवारी, 2027 : तिसरा वनडे सामना, मुंबई

ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौरा :

  • 21 ते 25 जानेवारी, 2027 - पहिला कसोटी सामना, नागपूर
  • 29 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी, 2027 - दुसरा कसोटी सामना, चेन्नई
  • 11 ते 15 फेब्रुवारी - तिसरा कसोटी सामना, गुवाहाटी
  • 19 ते 23 फेब्रुवारी, 2027 - चौथा कसोटी सामना, रांची
  • 27 फेब्रुवारी ते 3 मार्च - पाचवा कसोटी सामना, अहमदाबाद

