विश्वविजेत्या लाडक्या बहिणींसाठी BCCI नं उघडली तिजोरी; ICC पेक्षाही जास्त बक्षीस केलं जाहीर
महिला विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियानं दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला. या विजयानंतर, बीसीसीआयनं भरीव बक्षीस रकमेची घोषणा केली.
Published : November 3, 2025 at 9:34 AM IST
नवी मुंबई BCCI Prize Money : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं इतिहास रचला आहे. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेला 52 धावांनी हरवून महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला आहे. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर रविवारी रात्री उशिरा खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात, टीम इंडियानं प्रथमच विश्वविजेतं बनून इतिहासात आपलं नाव कोरलं. महिला क्रिकेटसाठी हा एक मोठा क्षण आहे, कारण भारतीय महिला संघानं पहिल्यांदाच आयसीसी स्पर्धा जिंकली आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं संपूर्ण संघासाठी मोठ्या प्रमाणात बक्षीस रक्कम जाहीर केली आहे.
BCCI Secretary Devajit Saikia announces ₹51 Crore cash reward for the Indian Women's cricket team after it won the ICC Women's World Cup https://t.co/NkU9VOC3jB— ANI (@ANI) November 2, 2025
बीसीसीआयकडून मोठं बक्षीस : बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी भारतीय महिला क्रिकेट संघासाठी 51 कोटी रुपयांची मोठी बक्षीस रक्कम जाहीर केली आहे. बीसीसीआयच्या सचिवांनी सांगितलं की ही बक्षीस रक्कम आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून (आयसीसी) मिळालेल्या बक्षीस रकमेव्यतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण बोनस आहे. स्पर्धेतील विजेत्यांना आधीच 4.48 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ₹40 कोटी) बक्षीस रक्कम मिळाली आहे.
#WATCH | Mumbai | BCCI Secretary Devajit Saikia says,
तिसऱ्या प्रयत्नात साकारला विश्वविजय : भारतीय महिला संघाचा आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक अंतिम सामन्यात हा तिसरा सहभाग होता आणि त्यांनी तिसऱ्या प्रयत्नात विश्वविजय साकारला. घरच्या मैदानावर हे प्रतिष्ठित विजेतेपद जिंकणं हे स्वप्न पूर्ण होण्यासारखं आहे. डीवाय पाटील स्टेडियमवर इतिहास रचला गेला, जिथं भारतीय महिला संघाला विश्वविजेते घोषित करण्यात आलं. ज्या क्षणी हरमनप्रीत कौरनं नादिन डी क्लार्कचा झेल घेतला, त्याच क्षणी भारतीय महिला संघ विश्वविजेता बनला.
🚨 51 CRORES FOR TEAM INDIA 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) November 3, 2025
- BCCI announces 51 Crores for Indian Women's team for winning the World Cup. 🇮🇳 [ANI] pic.twitter.com/zgOWjU1G7m
हरमनप्रीत पहिली विश्वचषक विजेती कर्णधार : भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आता कपिल देव, एमएस धोनी आणि रोहित शर्मा सारख्या महान कर्णधारांच्या पंक्तीत सामील झाली आहे. तिनं दक्षिण आफ्रिका महिला संघाविरुद्ध महिला वनडे विश्वचषक अंतिम सामन्यात तिच्या संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. या विजयामुळं देशभरातील महिला क्रिकेटबद्दल जागरुकता आणि पाठिंबा वाढेल. या यशामुळं महिला क्रिकेटला आणखी प्रोत्साहन मिळेल आणि देशात हा खेळ आणखी लोकप्रिय होईल अशी आशा आहे.
हेही वाचा :
- सलग तीन सामन्यांत पराभव नंतर सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ऐतिहासिक विजय; कसा राहिला टीम इंडियाचा विश्वविजयी प्रवास?
- टीम इंडियाच्या विश्वविजयावर अभिनंदनाचा वर्षांव; पंतप्रधान मोदींपासून मुख्यमंत्री फडणवीसपर्यंत कोण काय म्हणालं?
- कपिल देव ते हरमनप्रीत कौर... टीम इंडियाला वनडेत विश्वविजेता बनवणारे कर्णधार कोण?