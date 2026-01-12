ETV Bharat / sports

कोरोनाप्रमाणे पुन्हा रिकाम्या स्टेडियममध्ये होणार सामने? BCCI सचिवांनी सांगितलं मोठं कारण

बीएमसी निवडणुकीचा महिला प्रीमियर लीगवर परिणाम होऊ शकतो. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी या परिस्थितीवर एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे.

Crowd less WPL 2026 Matches
कोरोनाप्रमाणे पुन्हा रिकाम्या स्टेडियममध्ये होणार सामने? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 7:06 PM IST

मुंबई Crowd less WPL 2026 Matches : बीएमसी महापालिका निवडणुकीमुळं महिला प्रीमियर लीग (WPL) प्रभावित होऊ शकते. बीएमसी निवडणुका 15 जानेवारी रोजी होणार आहेत आणि त्याच दिवशी मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्स यांच्यातील डब्ल्यूपीएल 2026 चा सामना खेळवला जाईल. निवडणुकीमुळं 14 आणि 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या डब्ल्यूपीएल सामन्यांमध्ये प्रेक्षकांना परवानगी दिली जाणार नाही असं वृत्त आहे. आयएएनएसच्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी रिकाम्या स्टेडियममध्ये डब्ल्यूपीएल सामने आयोजित करण्याच्या शक्यतेवर आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

काय म्हणाले सैकिया : वृत्तसंस्था आयएएनएसच्या वृत्तानुसार, देवजीत सैकिया म्हणाले, "15 जानेवारी रोजी मुंबईत बीएमसी निवडणुका आहेत. मात्र वेळापत्रकाप्रमाणे आम्ही सामने आयोजित करण्याचा विचार करत आहोत, परंतु प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये परवानगी द्यायची की नाही यावर आम्ही अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. सामने सुरुच राहतील, परंतु प्रेक्षकांना परवानगी देण्याचा प्रश्न कायम आहे, कारण मुंबई पोलिसांनी 14 आणि 15 जानेवारी रोजी सुरक्षा पुरवू शकणार नाही असं म्हटलं आहे."

15 ला महापालिका निवडणुका : बीएमसी निवडणुका 15 जानेवारी रोजी होणार आहेत आणि मतमोजणी 16 जानेवारी रोजी होईल. बीसीसीआयनं 16 तारखेबद्दल फारशी चिंता व्यक्त केलेली नाही, परंतु देवजीत सैकिया यांनी आग्रह धरला की 14 आणि 15 तारखेला सामने प्रेक्षकांविना खेळविण्यात येतील.

WPL 2026 चं वेळापत्रक कसं : 2026 च्या WPL मधील सर्व सामने 17 जानेवारीपर्यंत नवी मुंबईत खेळवण्यात येणार आहेत. दिल्ली कॅपिटल्स आणि यूपी वॉरियर्स बीएमसी निवडणुकीच्या एक दिवस आधी 14 जानेवारी रोजी खेळतील. यूपी संघ दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे निवडणुकीच्या दिवशी देखील मैदानात उतरेल, परंतु त्यादिवशी त्यांचा सामना मुंबई इंडियन्सविरुद्ध होईल.

