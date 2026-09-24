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ठरलं! मुंबईहून 600 किमी अंतरावर होणार IPL 2027 चा लिलाव; BCCI ची मोठी घोषणा

आगामी आयपीएल मिनी लिलावाबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे.

IPL 2027 Mini Auction
IPL ट्रॉफी (संग्रहित छायाचित्र) (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 9:34 AM IST

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मुंबई IPL 2027 Mini Auction : आगामी आयपीएल मिनी लिलावाबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे की, यावर्षी खेळाडूंचा लिलाव गोव्यात होणार आहे. BCCI चे सचिव देवजित सैकिया यांनी सांगितलं की, हा लिलाव डिसेंबरच्या मध्यात आयोजित केला जाईल. या निर्णयामुळं गेल्या काही वर्षांपासून परदेशात लिलाव आयोजित करण्याची प्रथा संपुष्टात आली आहे.

कधी होणार लिलाव? : लिलावाची नेमकी तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही, परंतु तो 14 ते 16 डिसेंबर दरम्यान कधीतरी आयोजित केला जाईल असं मानलं जात आहे. हा एक मिनी लिलाव असल्यानं, बीसीसीआय तो फक्त एका दिवसात पूर्ण करण्याची योजना आखत आहे. फ्रँचायझींना त्यांचे संघ अंतिम करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचं व्यासपीठ असेल.

काय म्हणाले देवजित सैकिया? : लिलावाच्या तारखा आणि स्वरुपावर वृत्तसंस्था पीटीआयशी बोलताना, बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया म्हणाले, "आयपीएल लिलाव डिसेंबरच्या मध्यात, बहुधा 14 ते 16 डिसेंबर दरम्यान आयोजित केला जाईल. हा एक छोटा लिलाव असल्यानं, तो केवळ एक दिवसाचा कार्यक्रम असेल." त्यांच्या या विधानावरुन हे स्पष्ट होतं की, यावेळी फ्रँचायझींना त्यांची रणनीती अंमलात आणण्यासाठी मर्यादित वेळ आणि संधी मिळेल.

विदेशात झाले होते लिलाव : गेल्या तीन वर्षांपासून, आयपीएल लिलाव भारताबाहेर दुबई, जेद्दाह आणि अबुधाबी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी आयोजित केला जात होता. मात्र यावेळी, बहुतेक आयपीएल फ्रँचायझींच्या विनंत्या आणि सोयी लक्षात घेऊन, नियामक परिषदेनं तो देशांतर्गत आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनुसार, पुढील वर्षीच्या मेगा लिलावादरम्यान हा लिलाव पुन्हा एकदा परदेशात हलवला जाऊ शकतो. बीसीसीआयची प्राथमिक गरज एक असे पंचतारांकित हॉटेल शोधण्याची होती, जे 10 आयपीएल संघांचे प्रतिनिधी आणि इतर अधिकाऱ्यांसह 100 हून अधिक पाहुण्यांना आरामात सामावून घेऊ शकेल. राज्याची राजधानी मुंबईहून सुमारे 600 किमी अंतरावर असलेल्या गोव्याची निवड तेथील आधुनिक सुविधा आणि अशा मोठ्या कार्यक्रमासाठी अनुकूल वातावरणामुळं करण्यात आली आहे.

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