CoE हे केवळ रिहॅब सेंटर नाही... खेळाडूंच्या दुखापतींवरुन निर्माण झालेल्या वादावर व्हीव्हीएस लक्ष्मण काय म्हणाले?
भारतीय क्रिकेटमधील दुखापतींच्या वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, बेंगळुरु येथील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) बद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
Published : August 9, 2026 at 5:20 PM IST
बेंगळुरु VVS Laxman : भारतीय क्रिकेटमधील दुखापतींच्या वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, बेंगळुरु येथील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) बद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशातच CoE चे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी आता यावर सडेतोड उत्तर दिलं आहे. अलीकडेच अनेक महत्त्वाच्या खेळाडूंना झालेल्या दुखापती, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा कालावधी आणि क्रीडा विज्ञान संघाबद्दल उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर, लक्ष्मण यांनी संस्थेच्या भूमिकेबद्दल स्पष्टीकरण दिलं.
Bengaluru, Karnataka: Former Cricketer VVS Laxman says, "In fact, you covered a lot of important points here and a lot of familiar faces. I think I really first thank all of you on a Sunday morning to come here to understand what we at the COE do. As Devajit rightly mentioned,… pic.twitter.com/mRRujlSRlK— IANS (@ians_india) August 9, 2026
काय म्हणाले लक्ष्मण : बेंगळुरु इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना, व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी सांगितलं की, CoE कडे केवळ खेळाडूंच्या उपचाराचं किंवा दुरुस्तीचं ठिकाण म्हणून पाहू नये. लक्ष्मण म्हणाले, "CoE हे केवळ एक रिहॅब केंद्र नाही. खेळाडूंना खेळात उत्कृष्ट कामगिरी करण्यास मदत करण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावते. दुखापती या कोणत्याही खेळाडूच्या कारकिर्दीचा एक भाग आहेत आणि म्हणूनच एक देखरेख प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे. आम्ही कोणावरही आरोप करण्यासाठी 'दोषारोप' सारखे शब्द वापरत नाही, कारण असं केल्यानं आपण केवळ बळीचा बकरा शोधू लागतो."
CoE is not merely a rehab centre. There are bigger roles to play for it in helping cricketers achieve excellence: CoE head VVS Laxman defines the role of BCCI CoE pic.twitter.com/Z7p64fNCRS— Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2026
बीसीसीआय सचिवांचा दौरा आणि क्रीडा विज्ञान संघापुढील आव्हान : खेळाडूंच्या दुखापतींची वाढती यादी पाहता, बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनी बेंगळुरु सेंटर ऑफ एक्सलन्सला भेट दिली आणि लक्ष्मण यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यांनी पत्रकार परिषदेलाही हजेरी लावली. सध्या, सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या क्रीडा विज्ञान संघावर कामाचा मोठा भार आहे. नितीन पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर, बीसीसीआयच्या क्रीडा विज्ञान विभागाच्या स्थायी प्रमुखाचं पद रिक्त झालं असून, धनंजय कौशिक सध्या बंगळूरु केंद्रातील या विभागाचं कामकाज पाहत आहेत.
🔴EVERY PLAYER MUST PASS THE BRONCO TEST TO PLAY FOR INDIA?🤯— Sam (@cricsam02) August 9, 2026
🎙️: BCCI CoE Head VVS Laxman revealed that all contracted and targeted players undergo a series of fitness tests before the season. It helps us know which players are fit and which players are not.
Bronco Test is… pic.twitter.com/aPDAPcOE2C
भारतीय संघातील अनेक मोठे खेळाडू दुखापतग्रस्त : 15 ऑगस्टपासून सुरु होणाऱ्या श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय संघातील खेळाडूंच्या दुखापती ही एक मोठी चिंता बनल्यामुळं हे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांसारखे प्रमुख खेळाडू तंदुरुस्तीच्या समस्यांशी झुंजत आहेत. दरम्यान, वेगवान गोलंदाज आकाश दीप देखील पाठीच्या खालच्या भागातील स्ट्रेस फ्रॅक्चरमुळं दीर्घकाळासाठी संघाबाहेर आहे.
यापैकी सर्वाधिक चर्चेत असलेली बाब म्हणजे वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाची दुखापत. तो जवळपास चार महिन्यांच्या अनुपस्थितीनंतर पुनरागमन करत होता, परंतु मैदानावर परतल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आतच त्याला पुन्हा हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली. याव्यतिरिक्त, हार्दिक पांड्या आणि वरुण चक्रवर्तीसारखे खेळाडूदेखील CoE मध्ये त्यांचं रिहॅब पूर्ण करत आहेत.
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