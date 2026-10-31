वनडे मालिकेपूर्वी BCCI नं बदलला संघ; जम्मू-काश्मीरच्या खेळाडूला घेतलं टीममध्ये
न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय क्रिकेट संघात पुन्हा एकदा फेरबदल करण्यात आला आहे.
Published : October 31, 2026 at 12:45 PM IST
मुंबई India Squad For ODI : न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय क्रिकेट संघात पुन्हा एकदा फेरबदल करण्यात आला आहे. वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा दुखापतीमुळं मालिकेतून बाहेर पडला असून, त्याच्या जागी नवीन खेळाडूची घोषणा करण्यात आली आहे. बीसीसीआयनं पहिल्या तीन वनडे सामन्यांसाठी वेगवान गोलंदाज आकिब नबीचा संघात समावेश केला आहे. सुरुवातीला नबीची निवड केवळ शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी करण्यात आली होती, परंतु आता कृष्णाला वगळल्यानंतर, त्याचा संपूर्ण मालिकेसाठी संघात समावेश करण्यात आला आहे. बीसीसीआयनं 31 ऑक्टोबर रोजी याची अधिकृत घोषणा केली.
बीसीसीआयनं जारी केलं प्रसिद्धीपत्रक : बीसीसीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार, पुरुष निवड समितीनं न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांसाठी वेगवान गोलंदाज आकिब नबीचा संघात समावेश केला आहे. या उजव्या हाताच्या वेगवान गोलंदाजाची निवड मूळतः मालिकेतील केवळ चौथ्या आणि पाचव्या वनडे सामन्यासाठी करण्यात आली होती, परंतु आता तो संपूर्ण वनडे मालिकेच्या सुरुवातीपासून भारतीय संघाचा भाग असेल. दुखापतीमुळं प्रसिद्ध कृष्णा या वनडे मालिकेत खेळू शकणार नाही.
🚨 News 🚨 Auqib Nabi added to #TeamIndia squad for first three ODIs vs New Zealand Details 🔽 | #NZvIND https://t.co/32rAdCiiDh— BCCI (@BCCI) October 31, 2026
आकिब नबीनं आधीच केलं भारतासाठी वनडे पदार्पण : आकिब नबीनं गुवाहाटी इथं वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे पदार्पण केलं, ज्यात त्याला एकही विकेट घेता आली नाही आणि 84 धावा देऊन तो खूप महागडा ठरला. जम्मू आणि काश्मीरचा रहिवासी असलेल्या आकिबनं देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, ज्यामुळं त्याला पुन्हा एकदा संघात स्थान मिळालं आहे. गेल्या वर्षी जम्मू संघाला रणजी ट्रॉफी जिंकण्यात मदत करण्यात त्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
- पहिल्या तीन वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी (फक्त पहिल्या वनडेसाठी), आकिब नबी.
- चौथ्या आणि पाचव्या वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (उपर्णधार आणि विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.
हेही वाचा :