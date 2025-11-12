ETV Bharat / sports

रोहित-विराटला BCCI ची वॉर्निंग; 'हे' काम न केल्यास टीम इंडियातून होणार पत्ता कट?

बीसीसीआयनं रोहित आणि विराट दोघांनाही कळवलं आहे की जर त्यांना टीम इंडियामध्ये राहायचं असेल तर त्यांना एक मोठं काम करावं लागेल.

BCCI on Rohit Virat
रोहित-विराट (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई BCCI on Rohit Virat : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी शानदार पुनरागमन केले. 7-8 महिन्यांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, दोघंही अनुभवी खेळाडू टीम इंडियाच्या जर्सीमध्ये दिसले. विराट कोहलीचे पहिले दोन सामने विशेष प्रभावी नव्हते, परंतु तिसऱ्या वनडे सामन्यात त्यानं 74 धावांची नाबाद खेळी केली. तर रोहित शर्माला मालिकावीर म्हणून घोषित करण्यात आलं कारण त्यानं एक शतक आणि एक अर्धशतक झळकावलं. मात्र असं असूनही, त्याला टीम इंडियामधून वगळलं जाऊ शकते. बीसीसीआयनं दोघांनाही संदेश पाठवला आहे, त्यांना कळवलं आहे की जर त्यांना टीम इंडियामध्ये राहायचं असेल तर त्यांना एक मोठं काम करावं लागेल.

बीसीसीआयनं रोहित आणि विराटला काय दिला संदेश : रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या वनडे क्रिकेटमधील भविष्याबाबत 'द इंडियन एक्सप्रेस'नं एक मोठा खुलासा केला आहे. बोर्डाच्या एका सूत्रानं त्यांना सांगितलं की, "बोर्ड आणि संघ व्यवस्थापनानं दोघांनाही सांगितलं आहे की जर त्यांना टीम इंडियासाठी खेळायचं असेल तर त्यांना देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भाग घ्यावा लागेल. दोघांनीही टी-20 आणि कसोटी स्वरुपातून निवृत्ती घेतली आहे, त्यामुळं त्यांना सामना-तंदुरुस्त राहण्यासाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळावं लागेल." दोघांनीही ऑस्ट्रेलियात प्रभावी पुनरागमन केलं, तरीही बीसीसीआयनं त्यांना टीम इंडियामध्ये राहण्यासाठी महत्त्वाच्या अटी घातल्या असल्याचं समोर आलंय.

रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी खेळेल का? : या अहवालात रोहित शर्माबाबत एक मोठा खुलासा झाला आहे. रोहित शर्मानं मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) ला तो विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी उपलब्ध असल्याचं कळवलं आहे. मात्र, विराट कोहलीच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. विराट लंडनमध्ये राहतो आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेनंतर घरी परतला आहे. आता, तो देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यासाठी दिल्लीला परतेल का हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

रोहित आणि विराट टीम इंडियासाठी पुढचा सामना कधी खेळतील? : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात 30 नोव्हेंबरपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका होणार आहे. या मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली मैदानात परतताना दिसतील. पहिला वनडे सामना रांचीमध्ये, दुसरा रायपूरमध्ये आणि तिसरा विशाखापट्टणममध्ये खेळला जाईल. या मालिकेतही रोहित आणि विराट असाधारणपणे चांगली कामगिरी करतील अशी चाहत्यांना अपेक्षा आहे.

हेही वाचा :

  1. IND vs SA Test: कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर कसा आहे टीम इंडियाचा रेकॉर्ड?
  2. WTC मध्ये होणार क्रांतीकारी बदल; सर्व 12 संघ घेणार स्पर्धेत भाग
  3. ना मुंबई, ना दुबई... 'या' शहरात होणार IPL 2026 चा मिनी लिलाव

TAGGED:

BCCI ASKS ROHIT SHARMA
BCCI ON ROHIT VIRAT
ROHIT SHARMA TO PLAY DOMESTIC
INDIA ODI TEAM
BCCI ON ROHIT VIRAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.