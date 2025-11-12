रोहित-विराटला BCCI ची वॉर्निंग; 'हे' काम न केल्यास टीम इंडियातून होणार पत्ता कट?
बीसीसीआयनं रोहित आणि विराट दोघांनाही कळवलं आहे की जर त्यांना टीम इंडियामध्ये राहायचं असेल तर त्यांना एक मोठं काम करावं लागेल.
Published : November 12, 2025 at 1:09 PM IST
मुंबई BCCI on Rohit Virat : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी शानदार पुनरागमन केले. 7-8 महिन्यांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, दोघंही अनुभवी खेळाडू टीम इंडियाच्या जर्सीमध्ये दिसले. विराट कोहलीचे पहिले दोन सामने विशेष प्रभावी नव्हते, परंतु तिसऱ्या वनडे सामन्यात त्यानं 74 धावांची नाबाद खेळी केली. तर रोहित शर्माला मालिकावीर म्हणून घोषित करण्यात आलं कारण त्यानं एक शतक आणि एक अर्धशतक झळकावलं. मात्र असं असूनही, त्याला टीम इंडियामधून वगळलं जाऊ शकते. बीसीसीआयनं दोघांनाही संदेश पाठवला आहे, त्यांना कळवलं आहे की जर त्यांना टीम इंडियामध्ये राहायचं असेल तर त्यांना एक मोठं काम करावं लागेल.
🚨 BCCI'S MESSAGE TO KOHLI & ROHIT - THEY MUST TO PLAY VIJAY HAZARE 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) November 12, 2025
- The BCCI & team management have conveyed to Virat Kohli & Rohit Sharma that they will have to play domestic cricket one-dayers if they want to play for India. (The Indian Express). pic.twitter.com/8pUH1wTvDx
बीसीसीआयनं रोहित आणि विराटला काय दिला संदेश : रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या वनडे क्रिकेटमधील भविष्याबाबत 'द इंडियन एक्सप्रेस'नं एक मोठा खुलासा केला आहे. बोर्डाच्या एका सूत्रानं त्यांना सांगितलं की, "बोर्ड आणि संघ व्यवस्थापनानं दोघांनाही सांगितलं आहे की जर त्यांना टीम इंडियासाठी खेळायचं असेल तर त्यांना देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भाग घ्यावा लागेल. दोघांनीही टी-20 आणि कसोटी स्वरुपातून निवृत्ती घेतली आहे, त्यामुळं त्यांना सामना-तंदुरुस्त राहण्यासाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळावं लागेल." दोघांनीही ऑस्ट्रेलियात प्रभावी पुनरागमन केलं, तरीही बीसीसीआयनं त्यांना टीम इंडियामध्ये राहण्यासाठी महत्त्वाच्या अटी घातल्या असल्याचं समोर आलंय.
रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी खेळेल का? : या अहवालात रोहित शर्माबाबत एक मोठा खुलासा झाला आहे. रोहित शर्मानं मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) ला तो विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी उपलब्ध असल्याचं कळवलं आहे. मात्र, विराट कोहलीच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. विराट लंडनमध्ये राहतो आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेनंतर घरी परतला आहे. आता, तो देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यासाठी दिल्लीला परतेल का हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
Adam Gilchrist wished both Virat Kohli and Rohit Sharma great luck for the 2027 World Cup. pic.twitter.com/SP38NsHDIO— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 25, 2025
रोहित आणि विराट टीम इंडियासाठी पुढचा सामना कधी खेळतील? : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात 30 नोव्हेंबरपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका होणार आहे. या मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली मैदानात परतताना दिसतील. पहिला वनडे सामना रांचीमध्ये, दुसरा रायपूरमध्ये आणि तिसरा विशाखापट्टणममध्ये खेळला जाईल. या मालिकेतही रोहित आणि विराट असाधारणपणे चांगली कामगिरी करतील अशी चाहत्यांना अपेक्षा आहे.
