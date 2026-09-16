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TATA WPL 2027: ...तर 'या' तारखेपासून रंगणार महिला प्रीमियर लीगचा थरार; BCCI कडून लिलावाची तारीख आणि ठिकाण जाहीर!

टाटा महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 चा पाचवा हंगाम 14 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी 2027 या कालावधीत खेळवला जाणार आहे.

TATA WPL 2027
महिला प्रीमियर लीग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 6:06 PM IST

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TATA WPL 2027 Schedule and Player Auction : महिला क्रिकेटमधील सर्वात मोठी आणि लोकप्रिय टी-20 लीग म्हणजेच 'टाटा महिला प्रीमियर लीग 2027' च्या पाचव्या हंगामाचं बिगुल वाजलं आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करत आगामी हंगामाच्या तारखा, प्लेअर रिटेंशन आणि खेळाडूंच्या लिलावाची (Player Auction) तारीख जाहीर केली आहे.

बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डब्ल्यूपीएलचा पाचवा हंगाम 14 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी 2027 या कालावधीत खेळवला जाणार आहे. जागतिक महिला क्रिकेटमधील अव्वल खेळाडू आणि भारतातील उदयोन्मुख प्रतिभावान खेळाडूंना एकत्र आणणारं हे हक्काचं व्यासपीठ ठरलं आहे.

28 ऑक्टोबरला कोचीमध्ये रंगणार खेळाडूंचा महालिलाव

आगामी हंगामासाठी खेळाडूंचा लिलाव 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी केरळमधील ग्रँड हयात, कोची येथे पार पडणार आहे. या लिलावात मुंबई इंडियन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर, दिल्ली कॅपिटल्स, यूपी वॉरियर्स आणि गुजरात जायंट्स हे पाचही फ्रँचायझी संघ आपलं समीकरण सुधारण्यासाठी आणि नवीन खेळाडूंना संघात घेण्यासाठी बोली लावतील.

'या' तारखेपर्यंत खेळाडूंना रिटेन करता येणार

लिलावाच्या रिंगणात उतरण्यापूर्वी सर्व पाच फ्रँचायझींना आपल्या सध्याच्या संघातील मुख्य खेळाडूंना कायम ठेवण्याची (Retain) संधी दिली जाईल. बीसीसीआयनं यासाठी 28 सप्टेंबर 2026 ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. या तारखेपर्यंत सर्व संघांना आपल्या रिटेन केलेल्या आणि रिलीज केलेल्या खेळाडूंची अधिकृत यादी बीसीसीआयकडे सुपूर्द करावी लागेल.

एका नजरेत महत्त्वाच्या तारखा

  • प्लेअर रिटेंशन डेडलाईन (Player Retention Deadline): 28 सप्टेंबर 2026
  • खेळाडूंचा लिलाव (WPL Player Auction): 28 ऑक्टोबर 2026 (ठिकाण: ग्रँड हयात, कोची)
  • डब्ल्यूपीएल 2027 मुख्य स्पर्धा (Tournament Dates): 14 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी 2027

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