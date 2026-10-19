144 विकेट घेणारा खेळाडू निवडणार भारतीय क्रिकेट संघ! BCCI ची मोठी घोषणा
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) भारतीय संघाच्या निवड समितीत मोठा बदल केला आहे.
Published : October 19, 2026 at 5:05 PM IST
मुंबई Pragyan Ojha : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) भारतीय संघाच्या निवड समितीत मोठा बदल केला आहे. भारताचे माजी फिरकीपटू प्रज्ञान ओझा यांची समितीचे नवीन अध्यक्ष, म्हणजेच मुख्य निवडकर्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वाधिक कसोटी सामने खेळण्याच्या अनुभवाच्या आधारावर ओझा यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असून ते अजित आगरकर यांची जागा घेतील. याशिवाय, माजी क्रिकेटपटू रमेश पवार यांचाही निवड समितीत नवीन सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
बीसीसीआय क्रिकेट सल्लागार समितीचे (सीएसी) सदस्य अशोक मल्होत्रा आणि जतीन परांजपे यांनी नवीन निवड समिती सदस्य निवडण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. मुंबईतील बीसीसीआयच्या मुख्यालयात सर्व अर्जांचं पुनरावलोकन आणि मुलाखती घेतल्यानंतर, त्यांनी एकमतानं रमेश पवार यांची या पदासाठी निवड केली. प्रज्ञान ओझानं आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत एकूण 144 विकेट घेतल्या आहेत. त्यानं भारतासाठी 24 कसोटींत 113 विकेट, 18 वनडे सामन्यांत 21 विकेट तर 6 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 10 विकेट घेतल्या आहेत.
🚨 Announcement 🚨 Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Men’s Selection Committee. Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee. BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution during his tenure as Chairman of the Committee. Details ▶️ https://t.co/z0jcyPWkr0 #TeamIndia— BCCI (@BCCI) October 19, 2026
रमेश पवार यांनी खेळले भारतासाठी दोन कसोटी सामने : रमेश पवार यांनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत भारतासाठी दोन कसोटी सामने आणि 31 वनडे सामने खेळले आहेत. त्यानंतर त्यांनी प्रशिक्षण क्षेत्रात अनेक वरिष्ठ पदं भूषवली, ज्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघ, मुंबई आणि गुजरातचे मुख्य प्रशिक्षक, तसंच बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम केलं. भारतीय महिला संघासोबतच्या त्यांच्या कार्यकाळात, त्यांनी संघाला आशिया कपचं विजेतेपद आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक मिळवून दिलं.
प्रज्ञान ओझा करणार निवड समितीचं नेतृत्व : प्रज्ञान ओझा आता भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या नवीन निवड समितीचे प्रमुख असतील. त्यांच्यासोबत शिव सुंदर दास, आरपी सिंग, अजय रात्रा आणि रमेश पवार हे सदस्य म्हणून असतील. या संपूर्ण निवड समितीचं मुख्य कार्य संघासाठी सर्वोत्तम खेळाडू निवडणं आणि सामन्यासाठी योग्य संघ संयोजन विकसित करणं हे आहे. ओझा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीवर आता खेळाडूंची कामगिरी आणि संघाच्या गरजेनुसार निष्पक्ष आणि अचूक निर्णय घेण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असेल.
बीसीसीआयनं केली मुख्य निवडकर्त्याची प्रशंसा : बीसीसीआयनं आपले माजी मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्या कार्याची खूप प्रशंसा केली आहे. मंडळानं त्यांच्या समर्पण, कठोर परिश्रम आणि योगदानाबद्दल त्यांचे आभार मानले आहेत. जुलै 2023 मध्ये आगरकर यांची मुख्य निवडकर्ता म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांच्या कार्यकाळात भारतीय क्रिकेट संघानं मोठं यश मिळवलं. या काळात भारताने तीन आयसीसी ट्रॉफी, दोन आशिया चषक आणि आशियाई खेळांमध्ये सलग दोन सुवर्णपदकं जिंकली.
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