IPL च्या प्लेऑफचं वेळापत्रक जाहीर; 3 शहरांत रंगणार 4 सामने
यपीएलमध्ये सध्या लीग सामने खेळले जात आहेत. बीसीसीआयनं जाहीर केलेल्या वेळापत्रकात पुढील लीग सामन्यांच्या तारखा आणि ठिकाणं नमूद केलेली नव्हती.
Published : May 6, 2026 at 12:48 PM IST
मुंबई Playoff Venues For IPL : आयपीएलमध्ये सध्या लीग सामने खेळले जात आहेत. बीसीसीआयनं जाहीर केलेल्या वेळापत्रकात पुढील लीग सामन्यांच्या तारखा आणि ठिकाणं नमूद केलेली नव्हती. त्यामुळं आयपीएलचा अंतिम सामना कुठं खेळला जाईल, याबद्दल सर्वांनाच उत्सुकता होती. आता क्वालिफायर आणि एलिमिनेटर सामन्यांच्या ठिकाणांसोबतच तेही उघड झाले आहे. सध्या, संघ आपापले सामने जिंकून अव्वल चारमध्ये आपले स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026
BCCI Announces #TATAIPL 2026 Playoffs Schedule
Qualifier 1: Dharamshala
Eliminator and Qualifier 2: New Chandigarh
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad to Host Grand Finale 🏟️
More Details ▶️ https://t.co/32HvsabiuF#KhelBindaas pic.twitter.com/ItrNUNoxHZ
आयपीएल 2026 चा लीग शेवटचा सामना 24 मे रोजी होणार : इंडियन प्रीमियर लीगच्या या हंगामातील लीग टप्प्याचा शेवटचा सामना 24 मे रोजी खेळला जाईल. हा दिवस रविवार असून, दोन सामने नियोजित आहेत. पहिला सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला जाईल. दुसरा सामना ईडन गार्डन्सवर केकेआर आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळला जाईल. यासह लीग टप्पा संपेल. 10 पैकी सहा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडतील, ज्यामुळं विजेतेपदाच्या शर्यतीत केवळ चार संघ शिल्लक राहतील.
आयपीएलचा अंतिम सामना अहमदाबादेत : साखळी सामन्यानंतर दोन क्वालिफायर, एक एलिमिनेटर आणि मग अंतिम सामना होईल. तारखा बीसीसीआयकडून नंतर जाहीर केल्या जातील, परंतु असं मानलं जाते की आयपीएलचा अंतिम सामना रविवार, 31 मे रोजी होईल, जेव्हा विजेते घोषित केले जातील. दरम्यान, अशी बातमी समोर आली आहे की आयपीएलचा अंतिम सामना बंगळूरुच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाणार नाही. अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमला यजमानपदाचे हक्क देण्यात आले आहेत.
प्लेऑफचे सामने न्यू चंदीगड आणि धर्मशाळेत : आयपीएलचा अंतिम सामना अहमदाबादमध्ये होणार आहे, पण उर्वरित तीन सामने कुठं होणार आहेत ते जाणून घ्या. या वर्षीचा पहिला क्वालिफायर धर्मशाळा इथं खेळवला जाईल. याव्यतिरिक्त, दुसरा क्वालिफायर आणि एलिमिनेटर न्यू चंदीगडच्या मुल्लानपूर इथं खेळला जाईल. राजकीय कारणांमुळं बंगळूरुला प्लेऑफच्या कोणत्याही सामन्याचं आयोजन करण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, आता सर्वांचं लक्ष कोणत्या 4 संघांनी प्लेऑफमध्ये प्रवेश करावा आणि या वेळी कोणता संघ विजेता ठरेल याकडे लागलं आहे.
हेही वाचा :